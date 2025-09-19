Baťův kanál je splavný o dalších sedm kilometrů, lodě doplují až do Hodonína

Autor: ,
  14:40
Ředitelství vodních cest (ŘVC) v pátek zahájilo zkušební provoz plavební komory Rohatec – Sudoměřice na Baťově kanále na Hodonínsku. Její stavba začala před dvěma lety, náklady dosáhly 340 milionů korun. Díky komoře je možné plout kanálem až do Hodonína, což je sedm kilometrů navíc. Celková splavná délka kanálu je 53 kilometrů.
První lodě v pátek proplouvaly novou plavební komorou Rohatec – Sudoměřice na...

První lodě v pátek proplouvaly novou plavební komorou Rohatec – Sudoměřice na Baťově kanále, čímž se prodloužila splavná část kanálu až do Hodonína. (19. září 2025) | foto: ČTK

První lodě v pátek proplouvaly novou plavební komorou Rohatec – Sudoměřice na...
První lodě v pátek proplouvaly novou plavební komorou Rohatec – Sudoměřice na...
První lodě v pátek proplouvaly novou plavební komorou Rohatec – Sudoměřice na...
První lodě v pátek proplouvaly novou plavební komorou Rohatec – Sudoměřice na...
14 fotografií

Baťův kanál dostává po téměř 90 letech své čtrnácté zdymadlo. Má obrovský turistický potenciál a příští rok 1. května uvedeme toto dílo do plného pravidelného provozu pro veřejnost,“ řekl náměstek ministra dopravy Václav Bernard (STAN).

Plavební komora bude v provozu od pátku do neděle. Další víkend zase ve stejných dnech. Prodloužení plavby výrazně rozšiřuje turistické možnosti v regionu, příležitost je to například pro Hodonín.

Po 85 letech na Baťově kanále staví plavební komoru, otevře cestu do Hodonína

Součástí stavby bylo i rozšíření koryta říčky Radějovky, stavba dvou mostů a vznikl i nový biokoridor. Jeho součástí je nově vytvořené koryto potoka s několika tůněmi, které mají za cíl obnovit přirozené prvky lužní krajiny.

Do roku 2030 má být také kanál díky stavbě plavební komory Bělov splavný až do Kroměříže, nyní se končí v Otrokovicích. Zvýší se tak atraktivita celé vodní cesty a množství lodí se rozptýlí na delší úsek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Psi se vrhli na neohlášenou kontrolu. Jednu inspektorku těžce zranili

Inspektorku Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj pokousali při neohlášené kontrole chovu v Pohořelicích na Brněnsku psi takovým způsobem, že musela být hospitalizována. Veterináři dostali...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Žijeme v nebezpečných časech, vyjádřila Vašáryová v Brně podporu Fialovi

Desítky podporovatelů a mezi nimi i známé osobnosti dorazily v podvečer do Brna vyjádřit podporu Petru Fialovi (ODS) jakožto lídrovi uskupení SPOLU v blížících se sněmovních volbách. Mezi hlavními...

Vyhráli jsme! Porazil jsem rakovinu, raduje se dobrodruh Svaťa

V květnu oznámil, že bojuje s rakovinou, v srpnu ukončil chemoterapie. Nyní má cestovatel a dobrodruh Svatopluk Kreidl (22), který je známý jako turista Svaťa, pro své fanoušky radostnou zprávu. Jeho...

Zchátralá zelená budka za 700 tisíc je rozložená ve skladu. Brno řeší, co s ní

Ještě donedávna stála na zastávce u hlavního vstupu na brněnské výstaviště zelená budka, která původně v centru Brna sloužila jako osvěžovna v parném létě. U výstaviště pak už spíš chátrala a město...

Osobní auto na D1 přejelo do protisměru, střet s dodávkou řidič nepřežil

Střet s dodávkou nepřežil v pátek před polednem pětašedesátiletý řidič osobního auta na silnici II/602 poblíž sjezdu z dálnice D1 u Kývalky. Dva lidé cestující ve větším voze se zranili, záchranáři...

19. září 2025  12:57

Šalinářům daly zabrat druhé dveře i bowling, ve světové konkurenci jsou šestí

Když Kateřina Hájková a Marek Blecha coby brněnští řidiči tramvají, respektive šalin podle brněnského označení, nedávno vyráželi na oborové mistrovství světa, příliš nevěděli, co je čeká. Dopředu...

19. září 2025  11:55

Věřím lesníkům a rybářům, ne ekologům, říká krajský lídr Motoristů Petr Macinka

Vedle tradičních uskupení usilují o hlasy v parlamentních volbách také nováčci. Z nich jsou nejvýraznější Motoristé sobě, kteří se v předvolebních průzkumech pohybují okolo pětiprocentní hranice,...

19. září 2025  11:13

Dárce bitcoinů Jiřikovský zůstává ve vazbě, rozhodl soud

Tomáš Jiřikovský zůstane ve vazbě, ve které je v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Krajský soud v Brně potvrdil předchozí rozhodnutí městského soudu. Vyplývá to z justiční databáze. Městský soud...

19. září 2025  9:09

Výborné Žabiny spláchly španělskou Zaragozu a vykročily směrem k Eurolize

Basketbalistky Žabin si v prvním zápase kvalifikace o postup do Euroligy proti španělské Zaragoze vytvořily velmi dobrou pozici do odvety. Na domácí palubovce zvučného soupeře zdolaly vysoko 81:60,...

18. září 2025  19:54,  aktualizováno  19.9 7:17

Těžba kamene? Zisk mají jiní, nám to jenom škodí, zlobí se „vyvolené“ obce

Zásoby kamene a štěrkopísku v lomech na jihu Moravy se tenčí. Jejich rozšíření či otevření nových je ale běh na dlouhou trať, který má podobný scénář – těžaři projeví zájem o místo s vhodným...

19. září 2025  5:37

Při hromadné srážce aut se zranilo i dítě, na jižní Moravě boural také autobus

Střet regionálního autobusu s osobním autem zastavil na více než dvě hodiny provoz na silnici číslo I/53 u Dobšic na Znojemsku. V autobuse nebyl nikdo zraněn, ošetření poskytli záchranáři řidičce...

18. září 2025  15:06,  aktualizováno  18:39

Mohlo by takhle vypadat metro v Brně? Studenti VUT ukazují svou představu

Pokud v Brně v budoucnu vznikne metro, mohou se tvůrci jeho stanic inspirovat prací studentů VUT. Ti v těchto dnech v prostorách KAM za Zelném trhu v centru jihomoravské metropole vystavují modely,...

18. září 2025  16:50

Noblesní dáma. Zemřela dcera manželů Tugendhatových, prvních majitelů slavné vily

Ve středu zemřela rakouská historička umění Daniela Hammer-Tugendhatová, nejmladší dcera manželů Tugendhatových, kteří postavili v brněnských Černých Polích slavnou vilu. Bylo jí 79 let. Zprávu ve...

18. září 2025  15:58

Jak se na orloji v Brně čte čas a kdy vypadává kulička

Přesně patnáct let uplynulo od chvíle, kdy se na brněnském náměstí Svobody objevil netradiční orloj. Od začátku budil rozpaky především svým tvarem a složitostí při určování času. Navzdory kritice se...

18. září 2025  15:26

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Násilník na bicyklu přepadával muže, surově je bil a kopal. Policie ukázala video

Sérii brutálních loupežných přepadení objasnili v minulých dnech kriminalisté z 1. oddělení v Brně. Pachatele, který v srpnu a v září okrádal muže různého věku a při tom je surově bil, dopadli a...

18. září 2025  14:47

Pro dálnici na Vídeň udělám vše, slibuje jihomoravský lídr Přísahy Petr Vokřál

Před rokem bývalý brněnský primátor za hnutí ANO Petr Vokřál pohořel v krajských volbách, kdy jako lídr dovedl Přísahu ani ne ke čtyřem procentům. Hnutí na něj však i letos vsadilo znovu, a tak se...

18. září 2025  11:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.