Jak tedy mám to parkování zaplatit? Chyby při výměně online služeb matou řidiče v Brně

  15:57
Kdo chce v Brně parkovat v modrých zónách, má několik možností, jak za to zaplatit. Jedna ze služeb teď však na obrazovce telefonu hlásí, že je nedostupná, a vyzývá motoristy ke stažení jiné aplikace.
Někteří mimobrněnští mohou být zmateni už jen tím, že v ulicích nenajdou parkovací automaty. Ty jsou jen v širším centru, v takzvané zóně B, kde je zavedená celodenní regulace. Dál od centra v zóně C, kde platí regulace od 17 hodin do 6 hodin ráno, je možné platit jen mobilem.

Když to řidič zjistí a není znalý Brna, nejspíš si zadá do vyhledávání formulaci „parkování v Brně“. Jako jeden z prvních odkazů, pokud ne hned první, mu vyběhne web města věnovaný modrým zónám.

Pokud ještě ve středu člověk klikl na políčko „online automat“, byl přesměrován na nefunkční web vybízející ke stažení aplikace Easypark namísto platební platformy MPLA, která v Česku postupně končí.

Po středečním upozornění iDNES.cz tento problém zmizel a „tlačítko“ směřuje uživatele na nové webové rozhraní. Ve čtvrtek také magistrát poprvé o této změně informoval.

Magistrát tvrdí, že se díky změně platby zjednoduší, jenže z oficiálního webu o parkování se pořád lze dostat k chybové hlášce. Kdo klikne přímo na cenovou zónu B nebo C, dostane se opět k tomu, že platforma MPLA není v tomto místě aktivní a má si stáhnout aplikaci EasyPark. Zónu A tvoří jen nejužší centrum centrum, kam se dostanou pouze místní.

Jakými způsoby je tedy možné platit v Brně za parkování?

  • v klasickém automatu – to je však možné pouze v zóně B, což je širší oblast kolem historického centra
  • v online parkovacím automatu
  • SMS zprávou
  • v mobilní aplikaci ParkSimply, u níž negativní recenze střídají ty pozitivní, nebo nově EasyPark, který má taky velkou řadu negativních recenzí z poslední doby

„Při zadávání parkování v brněnské zóně C aplikace nerespektuje bezplatný interval. V zóně C se platí od 17:00 do 6:00. Pokud chci v 9:00 zaparkovat v této zóně na jednu hodinu, dřívější aplikace správně nastavila konec parkování až na 18:00. EasyPark ale v rozhraní před nákupem nastaví konec na 10:00, což je špatně. Po zakoupení lístku se to už zobrazuje správně a konec je nastaven na 18:00. Je to však velmi matoucí a můžete zaplatit více než musíte,“ stojí v jedné z uvedených stížností.

