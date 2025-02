V Brně úmyslně plaší havrany, zlobí se ornitologové. Ptáci stojí v cestě lanovce

Havrani a kavky v Brně podle ornitologů běžně zimují v lokalitě mezi Riviérou a univerzitním kampusem v Bohunicích. Ještě loni v listopadu se tam ptáci nacházeli tak jako obvykle, začátkem prosince však podle pozorovatelů nastala změna.

„Zaznamenali jsme netypické chování, kdy byla hejna často ve vzduchu i v době, kdy obvykle spí, a přeletovala mezi jednotlivými porosty. Následně nocování probíhalo v porostu u ulice Jihlavská nedaleko výškové budovy Fakultní nemocnice Bohunice. Po Novém roce se však nocující hejna začala dále přesouvat, přičemž vystřídala řadu lokalit, ze kterých se vždy po pár dnech opět přesunula jinam,“ popsala ve své zprávě Česká společnost ornitologická (ČSO).

Během ledna zmínění ptáci často nocovali například na platanech u Červeného kostela v samotném centru Brna. Podle ornitologů za jejich nezvyklým pohybem stojí úmyslné plašení pomocí pyrotechniky nebo střelby. Tyto případy zachytili také na videích.

„Máme rovněž důvodné podezření, že právě plašení hejn mohlo být i na počátku současné změny v nocování havranů v Brně, kteří se z klidného místa oblasti nad Riviérou přesunuli do zástavby,“ sdělili odborníci.

Po přesunu nastal konflikt s lidmi

Zmíněná oblast zimního odpočinku havranů přitom stojí v cestě lanovce, kterou plánuje Brno vybudovat. Městský soud v Praze loni v září vyhověl žalobě ornitologů a zrušil povolení na stavbu lanovky, jelikož se výskyt chráněných druhů ptáků při jejím plánování nebral v potaz.

Jan Sychra jakožto předseda jihomoravské pobočky ČSO přiznává, že o cíleném plašení havranů mezi Riviérou a bohunickým kampusem nejsou důkazy.

„Ale chování havranů tomu nasvědčuje. Lokalitu opustili záhadným způsobem a teď zkouší, kde by mohli nocovat místo toho. Tím, že se přesunuli do zástavby, se dostali do konfliktu s lidmi, kterým vadí trus nebo hluk. Proto havrany plaší, a to nejen pyrotechnikou a střelbou, ale třeba i tleskáním a křikem. K tomu už dochází spontánně,“ líčí Sychra.

Na brněnský magistrát žádná oficiální stížnost ohledně plašení ptáků podle radního pro dopravu Petra Kratochvíla (ODS) nedorazila. „Tuto skutečnost jsem zaznamenal pouze na sociálních sítích, kde jsem zaznamenal také příspěvky o znečištění ulic a podobně,“ sděluje Kratochvíl.

Ten stavbu lanovky z Pisárek do Bohunic prosazuje. „Před čtrnácti dny jsme měli další kolo jednání s Českou společností ornitologickou. Přijímáme korekce a námitky, které by nám měly být doručeny. Tím dokončíme analýzu CBA (analýza nákladů a přínosů), a pokud nám bude dávat smysl zejména z hlediska technického a ekonomického, rádi bychom v projektu lanovky pokračovali,“ oznamuje Kratochvíl.

Za obtěžování ptáků až dvoumilionová pokuta

Ornitologové kvůli plašení havranů podali podnět na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP). „Upozorňujeme, že plašení hejn těchto ptáků, které je velmi stresuje a poškozuje vlivem nedostatku spánku, je kvůli přítomnosti zvláště chráněného druhu kavky obecné i z důvodu obecné ochrany havrana polního protizákonné a hrozí za něj peněžitá pokuta,“ zmiňují.

ČIŽP potvrdila, že se podnětem zabývá. „Odhalení a potrestání pachatele obecně závisí na získaných důkazech,“ podotýká mluvčí inspekce Miriam Loužecká. Za prokázaný přestupek hrozí pokuta, jejíž horní hranice činí u fyzických osob 100 tisíc korun, u fyzických osob podnikajících a právnických pak dva miliony.

Případ úmyslného plašení ptáků je podle mluvčí ojedinělý. „Podněty ve vztahu k ptákům se častěji týkají například likvidace hnízd na budovách, omezení hnízdění či usmrcení v důsledku kácení dřevin v době hnízdění,“ informuje Loužecká.

ČSO v únoru pořádá sérii akcí, které mají připomenout význam lokality, v níž havrani a kavky původně nocovali.

„Zároveň chceme upozornit, že popsaný vývoj nocování brněnských havranů a kavek neznamená, že oblast mezi Riviérou a bohunickým kampusem již není jejich nocovištěm, a tudíž by bylo možné zde stavět lanovku. Jde o tradiční nocoviště, kam se ptáci s velkou pravděpodobností budou vracet i v příštích letech a kde bude z výše popsaných důvodů probíhat i detailnější monitoring plašení hejn,“ zdůrazňují ornitologové.