V Brně začnou stavět koncertní sál i trať, jinde míří nejvíc peněz na bazény

Nové urgentní příjmy. A tradičně i doprava I v příštím roce pošle jihomoravské hejtmanství nejvíc peněz do vznikajícího Sanatoria Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku. Kromě výstavby zaplatí i jeho vybavení. Dohromady půjde o 450 milionů korun. V závěsu za léčebně-rehabilitačním ústavem je z hlediska vynaložených nákladů pro kraj domov pro seniory S-centrum v Hodoníně. Jeho pokračující obnova vyjde na 238 milionů. Projektům v oblasti zdravotnictví dominují nové urgentní příjmy ve vyškovské a břeclavské nemocnici. Souhrnné náklady dosahují téměř stejné částky jako u S-centra. Tradičně nejvíc peněz z krajského rozpočtu „schlamstne“ doprava. Jen na investice je zatím vyčleněno 613 milionů. Avšak částka má v průběhu roku díky penězům z Evropské unie a Státního fondu dopravní infrastruktury vyšplhat až ke dvěma a půl miliardám. „Rozpočet na rok 2025 je důkazem naší odpovědnosti k budoucnosti a snahy investovat do klíčových oblastí, které mají přímý dopad na kvalitu života občanů kraje. Doprava, zdravotnictví, školství i sociální služby jsou pro nás hlavními prioritami,“ prohlásil hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Zastupitelé schválili rozpočet s výdaji 43,3 miliardy a příjmy 42 miliard. Rozdíl pokryjí rezervami z minulých let, úvěrem