Ulicí, kde si složitě vyhýbají auta, plánuje Brno vést novou tramvajovou trať

Nový územní plán města pro tuto propojku vymezuje takzvanou rezervu, což se zásadně nelíbí části místních obyvatel. Ze záměru jsou v šoku. Nikdo je o něm neinformoval, a kdyby se nepodívali do nové verze dokumentu klíčového pro rozvoj Brna, zřejmě by se o něm ani nedozvěděli. Oproti starému územnímu plánu z roku 1994 jde totiž o novinku.

„Bydlíme na tiché uličce, kde jsou hezké dospělé stromy, kosi, občas veverky. Šířka ulice je taková, že se sem šalina nevleze. Od února jsme napsali – jednotlivci i společenství vlastníků jednotek – desítky námitek a připomínek k novému územnímu plánu. Bohužel žádnou smysluplnou odpověď nikdo z nás nedostal,“ zlobí se Petr Kaňkowski.

Územní rezerva začíná od Sono Centra na Veveří a pokračuje po Šumavské do Štefánikovy a přes brownfield někdejších Jaselských kasáren ke Sportovní, kde končí naproti plaveckému stadionu za Lužánkami na Ponavě. Jejím cílem je prověřit možnost vedení tramvajové trati ve zmíněné lokalitě.

„Teprve až po prozkoumání se rozhodne buď o odstoupení od rezervy, nebo naopak o potvrzení. Případně můžou být vyhodnoceny jako reálné jen některé části propojení, třeba mezi Veveří a Kounicovou,“ říká Zdeňka Obalilová z tiskového střediska magistrátu s tím, že město prověřovací studii teprve zadá.

První tři body zleva značí křížení se současnými tramvajovými tratěmi, čtvrtý pak vyústění u plaveckého stadionu.

Prozkoumání může trvat několik let, další roky pak zabere příprava projektu. Stavba by tak nebyla záležitostí blízké budoucnosti, což však místní vůbec neuklidňuje.

„Samozřejmě předpokládám, že se nezačne hned, ale v územním plánu tato změna zůstane aspoň na další dvě tři dekády. Pokud budeme chtít naše byty prodat, zájemce snadno zjistí, že v lokalitě může začít vznikat trať, což negativně ovlivní jejich cenu,“ míní Kaňkowski.

MHD by propojka pomohla i při nehodách

Zvažovaná trasa křižuje tři tramvajové trati vedoucí z centra města, po nichž jezdí linky 1, 3, 6 nebo 12. První vede po Veveří a směřuje do Žabovřesk, Komína a Bystrce, druhá po Kounicově s cílem u Technologického parku a poslední po Štefánikově s konečnou v Řečkovicích.

Nové koleje by tak posloužily k jejich propojení, což podle vizí magistrátu zajistí lepší variabilitu a stabilitu tramvajového systému. Protažení až ke Sportovní by vzniklo kvůli řadě bytových komplexů v okolí.

„Na to, jak je naše tramvajová kolejová síť poměrně rozsáhlá, má jeden výrazný handicap. Tím je malý centrální okruh, který spojuje jednotlivé a poměrně dlouhé tramvajové radiály vedoucí třeba do Řečkovic nebo Líšně. Výrazně se tím odlišujeme od jiných evropských měst, která stejně jako v Brně na místě starých městských hradeb postavila bulváry, parky a silnice, kde dodnes figurují tramvaje. Nicméně tam se podařilo později vystavět další propojovací tratě mezi tratěmi dál od centra,“ objasňuje provozní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.

Podle něho propojka přes Šumavskou umožní navýšit potřebnou kapacitu na trasách a řešit mimořádné situace či výluky. „Při nehodě u Lužánek na Lidické nám dnes stojí celá radiála o délce několika kilometrů až do Řečkovic, kde nejsme ani při nejlepší vůli schopní zajistit adekvátní náhradní dopravu. Při některé z hypotetických spojek, například na Kotlářské či ideálně na Šumavské, bychom ale zvládli postižené místo objet po Veveří a minimalizovat tak negativní dopad na cestující. Platí to i naopak, v případě události na Veveří by šlo jet po Lidické a nemít třeba odříznutou hlavní trasu na Technologický park,“ nabízí příklady Seitl.

Další nové tratě kvůli nádraží

Další uvažované propojky ve městě mají vzniknout v souvislosti s Jižním centrem a především novým hlavním vlakovým nádražím, které se chystá v odsunuté poloze u řeky Svratky. Tramvaje by měly napřímo jezdit mezi Cejlem a Křenovou s pokračováním po nové trati v Hladíkově až k budoucí stanici. A také od nádraží opačným směrem do Heršpické a následně na Vídeňskou. „Bez těchto úseků není možné zajistit adekvátní dopravní obsluhu nové stanice,“ tvrdí Seitl.

Plánek linek městské hromadné dopravy vedoucích k novému brněnskému nádraží. (10. dubna 2024)

Jako rezerva je v novém územním plánu vedeno i protažení trati na Pálavské náměstí na sídlišti Vinohrady, jež je možné dvěma způsoby. S myšlenkou přišel před několika lety starosta sousedních Židenic Petr Kunc (nez.).

Aktuálně je hotová prověřovací studie, jež byla podkladem pro vymezení rezervy. „Jako lepší se jeví prodloužení ze stávající trasy linky 8,“ upřesňuje Kunc. Druhou možností je protažení z konečné v Juliánově, které by ale vedlo do prudkého kopce.

Vinohrady zároveň nejsou jedinou čtvrtí, kam by se podobně mohla v budoucnu protáhnout tramvaj. Rozvojové lokality pro tisíce lidí se nacházejí v Přízřenicích, Medlánkách či Řečkovicích. O krok dál už je případné prodloužení kolejí ze Starého Lískovce do Bosonoh, prověřuje jej technická studie.