Brněnskou Mendelovu univerzitu po odstoupení rektora dočasně povede Plaga

Vojtěch Adam měl do rektorského křesla Mendelovy univerzity usednout dnes. Místo toho v pondělí zaslal vedení svoji rezignaci. „Mendelova univerzita má větší váhu než akademická kariéra jednotlivce,“ uvedl v prohlášení a vyslyšel tak tlak části svých kolegů.

Škola tak dočasně byla bez vedení. Mluvčí ministerstva školství (MŠMT) Aneta Lednová v úterý dopoledne informovala, že Mendelovu univerzitu dočasně povede bývalý ministr za ANO Robert Plaga, který je nyní náměstkem ministra Gazdíka ze STAN.

„MŠMT v rámci řešení aktuální situace na Mendelově univerzitě v Brně postupuje podle paragrafu 38 vysokoškolského zákona, který říká, že pokud škola neustavila některý ze svých samosprávných orgánů, přechází výkon působnosti na ministerstvo školství nebo na jinou veřejnou vysokou školu,“ uvedla mluvčí.

Ministr Gazdík tak v souladu se zákonem rozhodl, že pravomoci převezme ministerstvo. „Vedením univerzity bude do doby jmenování nového rektora pověřen náměstek člena vlády Robert Plaga,“ řekla Lednová.

Robert Plaga je absolventem Mendelovy univerzity v Brně. V minulosti na ní také působil jako ředitel Centra pro transfer technologií.

Nový rektor bude zhruba za dva měsíce

Rezignaci nově zvolenému rektorovi Vojtěchu Adamovi minulý týden doporučila i končící rektorka Danuše Nerudová poté, co expertní komise složená z českých a zahraničních vědců pod vedením ředitele konsorcia Středoevropského technologického institutu (CEITEC) Pavla Tomančáka upozornila na pochybení v několika odborných článcích týmu vedeného právě Adamem.

Podle profesora Petra Svobody, molekulárního biologa Akademie věd, jenž patří k vědcům, kteří na chyby v Adamových výzkumech upozorňovali, by byl velmi špatný signál pro celou českou vědeckou komunitu, kdyby se s tímto závěrem komise rektorem opravdu stal.

„Možná si hloubku problému dostatečně neuvědomoval. Pro nás vědce je však jasné, že články obsahují problematická data mají být staženy. Jak s tím dál naloží na Mendelově univerzitě, to už je na nich,“ okomentoval Svoboda.

Případ přirovnal ke sportovci s opakovaně pozitivním dopingovým testem, který by byl zvolen do olympijského výboru, chtěl v něm zůstat a říkal, že trénoval poctivě a neví, jak se mu doping do krve dostal. Výbor by uznal, že je to v pořádku a jde o chybu, jež se dá opravit.

Akademický senát univerzity vyhlásí nové volby a proces výběru dalšího rektora podle předsedy volebního senátu Jiřího Skládanky potrvá odhadem dva měsíce.