Prazdroj si bude dělat reklamu vedle sídla Starobrna. Jde o náhodu, tvrdí

Do domácího prostředí pivovaru Starobrno zavítá od pátku do neděle konkurenční Pilsner Urquell. Svou roadshow odstartuje u kláštera na Mendlově náměstí, tedy paradoxně v těsném sousedství místa, kde se už 150 let vaří známé brněnské pivo.