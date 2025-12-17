Chátrající pivovar nezmizí. Místo demolice jej Kyjov opraví, využití musí najít

Chátrající bývalý pivovar ze 16. století v Kyjově na Hodonínsku nechá město místo demolice opravit. Vyslyšelo tak protesty skupiny místních obyvatel, kteří s bouráním nesouhlasili. Se záměrem zachování budov a jejich zakonzervování souhlasili zastupitelé na svém prosincovém jednání. Radnice nyní oslovuje odborníky a firmy, aby zjistila, co vše je nutné udělat pro zamezení další degradace.
Výroba piva skončila v areálu v roce 1966. Od té doby objekt chátrá, což se podepsalo na jeho současném stavu. Město se delší dobu zabývalo tím, jak s lokalitou zahrnující také bývalou mlékárnu naložit. Nyní má územní studii na revitalizaci areálu.

Zmizí kus historie, bijí lidé na poplach kvůli plánované demolici pivovaru

V budoucnu by měl nabídnout možnost bydlení, občanského vybavení a služeb, společensky atraktivní kulturní využití i kvalitní veřejné prostranství s dostatkem zeleně. Bývalá mlékárna šla k zemi v roce 2022, na odstranění pivovaru má město platné povolení z loňského června.

Vedení Kyjova se dříve opíralo o posudek statika, podle kterého je budova ve velmi špatném stavu a jediné, co stojí za zachování, jsou obvodové zdi a sklepy. Místostarosta Daniel Čmelík (Sedmadvacítka nezávislých) ještě před pár měsíci řekl, že než na opravu dá město peníze raději na jiné investice, neboť objekt nevyužije.

„Když jsme ale informovali o demolici, začaly se k nám dostávat další podklady včetně vyjádření památkářů, kteří měli za to, že objekt lze zachránit. Potkali jsme se s dalšími statiky a ti potvrdili, že je to možné. Na základě všech podkladů jsme v zastupitelstvu rozhodli o zachování a využití,“ uvedl nyní místostarosta.

Ve hře jsou byty i zdravotnické centrum

Nejprve je však nutné zamezit dalšímu chátrání. Město nyní zjišťuje, co vše to obnáší, poté vybere firmu, která práce zajistí. Cena může dosáhnout až několika milionů korun. Výrazně ji ovlivní to, zda bude součástí i nová střecha.

Splnili si sen a založili minipivovar, využili i bývalou vodní elektrárnu

V příštích měsících pak vedení Kyjova čeká debata o budoucím využití. V budově mohou vzniknout takzvané loftové byty, komunitní centrum s kavárnou, zdravotnické centrum či denní stacionář. „Zatím nelze říct, jaká varianta využití je nejpravděpodobnější. Pobavíme se o tom snad příští rok v březnu na zastupitelstvu,“ podotkl Čmelík.

Za zachování objektu lobbovala například architekta Martina Černá. „Podobné památky udržují v paměti to, co nám tu předkové zanechali, a jsou vzpomínkou na to, čím se zabývali. Ačkoliv máme podporu mnoha lidí, včetně památkářů, statiků, architektů nebo členů opozice, spousta Kyjováků neví, že má v centru města něco tak významného,“ upozornila.

Vstoupit do diskuse

