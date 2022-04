Splnili si sen a založili minipivovar, využili i bývalou vodní elektrárnu

Příprava minipivovaru však běžela po celou dobu, a tak už před několika týdny začali vařit první várku.

„Přímo v restauraci je umístěna varna, v sousedním objektu bývalé vodní elektrárny jsou pak další zařízení. Během dubna lidé budou moci pivo ochutnat,“ láká Viktor Flek mladší, spolumajitel restaurace s pivovarem. Druhým společníkem je jeho otec.

Zatím bude k dostání jedenáctka, další druhy přidají podle zájmu. Ten by ale nemusel být malý, protože okres Blansko patří k regionům, kde se zatím do vaření piva nikdo moc nepouští, pokud vynecháme velkovýrobu v pivovaru v Černé Hoře.

„Na Blanensku byl dosud jediný minipivovar v obci Vísky, takže prostor tu je,“ popisuje Filip Vrána, který mapuje minipivovary v regionu.

Výroba piva ve Vískách, malé obci o dvou stovkách obyvatel, funguje mimo jiné díky místnímu agrocentru už téměř deset let. Dolní Lhota tak bude teprve druhou v pořadí.

Nevýhodou ale kvůli zavřené restauraci bude, že si pivo lidé nevychutnají na místě. „V létě možná díky venkovnímu posezení uděláme provoz s okénkem,“ doplňuje Flek.

Pokusy o další výrobu piva jsou také v Boskovicích. První přišel s nápadem místní podnikatel Luděk Řehoř, který už v roce 2019 koupil chátrající budovu někdejšího panského pivovaru, kde však výroba skončila už v polovině minulého století.

Rozjezd pivovaru sliboval už několikrát, zatím ale stále pokračuje v opravách budovy. „Stav krovů, které jsou navíc památkově chráněné, je takový, že neunesou novou střešní krytinu, takže bude potřeba udělat výztuž. Na tom teď stojíme. Zatím se projektuje,“ vysvětluje Řehoř. Termín spuštění výroby piva tentokrát už nesdělil, nicméně řekl, že technologie na vaření piva už je asi z poloviny vyrobená.

Jiný podnikatel začal před časem v Boskovicích nabízet pivo s názvem Bos s odkazem právě na jméno města. Zatím je ale vaří v Tišnově. I když od začátku plánuje výrobu přesunout do Boskovic, dosud se tak nestalo.

„Prostory už máme vyhlédnuté, je to relativně nová budova nedaleko centra, takže tam nebude potřeba moc stavebních úprav. Konkrétní objekt bych ale zatím nechtěl úplně specifikovat,“ dodává ředitel a vrchní sládek Jiří Čejka.

Přesun teď stojí na penězích, za něž plánují nakoupit především potřebné zařízení a technologie. Poté, co seženou peníze, by se podle něj mohlo pivo v Boskovicích vařit do půl roku.

Zatím ale nechtěl říci, kolik peněz už dnes mají k dispozici a kolik jim naopak ještě chybí. Aktuálně stále jednají s možnými investory.