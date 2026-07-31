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Pivo v Brně? Nároky hostů rostou. Chtějí správně ošetřený mok s krémovou pěnou

Jiří Černý
  14:00
Svatopluk Vrzala, obchodní sládek pivovaru Starobrno. (2025)

Svatopluk Vrzala, obchodní sládek pivovaru Starobrno. (2025) | foto: Starobrno

Klára Konupčíková, ředitelka pivovaru Starobrno, na varně. (2025)
Takhle se v pivovaru Starobrno sype chmel do extraktoru, vpravo vrchní sládek...
Jiří Brňovják, vrchní sládek pivovaru Starobrno. (2025)
Nádvoří pivovaru Starobrno. Na distribuci čekají sudy s pivem. (2025)
14 fotografií
Brněnské hospody pozorují změnu, která by ještě před pár lety byla těžko představitelná. Hosté podle nich častěji poznají špatně ošetřené pivo, zajímají se o způsob čepování a místo počtu vypitých piv řeší kvalitu. Vyplývá to z průzkumu, který si mezi dvaceti podniky nechal zpracovat pivovar Starobrno.

Pěna, čistá sklenice nebo správně načepovaný ležák. Věci, které ještě před několika lety řešili hlavně hospodští, dnes podle provozovatelů sledují i samotní hosté. Zákazníci jsou poučenější a od piva očekávají víc než jen to, že bude studené.

Provozovatelé podniků se podle průzkumu shodují, že hosté stále více rozumějí tomu, jak má správně načepované a ošetřené pivo vypadat. Všímají si nejen chuti, ale také způsobu čepování, péče o pivní vedení nebo čistoty sklenic.

Svatopluk Vrzala, obchodní sládek pivovaru Starobrno. (2025)
Klára Konupčíková, ředitelka pivovaru Starobrno, na varně. (2025)
Takhle se v pivovaru Starobrno sype chmel do extraktoru, vpravo vrchní sládek Jiří Brňovják. (2025)
Jiří Brňovják, vrchní sládek pivovaru Starobrno. (2025)
14 fotografií

Na rostoucí nároky hostů reagují i pivovary. Své zákaznické hospody a restaurace proto častěji kontrolují, zda dodržují správné postupy při skladování, čepování a péči o pivo. Úspěšné podniky pak získávají certifikáty kvality.

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„Host dnes ví, co chce a vyžaduje nejen dobré pivo do vychlazené sklenice s pěknou krémovou pěnou, ale i patřičný servis,“ uvedl provozní restaurace Zlatá loď Zbyněk Pospíšil.

Mladí pijí méně, více objevují

Podle restauratérů se proměňují také pivní návyky jednotlivých generací. Zatímco starší hosté zůstávají věrní klasickému ležáku a během jedné návštěvy restaurace obvykle vypijí více piv, mladší lidé pijí střídměji. Častěji zkoušejí pivní speciály, nealkoholické varianty nebo míchané nápoje.

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„Mladší generace moc nepije, spíše starší. Ti milují pivo, zatímco mladí si dají spíš nějaký drink,“ popsala provozní restaurace Charlies 4est Věra Klvačová.

Ve dvou třetinách oslovených podniků hosté během jedné návštěvy vypijí nejvýše tři piva. Restauratéři dávají změnu do souvislosti mimo jiné s rostoucími cenami, ale také s tím, že lidé dnes více řeší kvalitu než množství.

Ženy více experimentují

Rozdílný přístup zaznamenávají restaurace také mezi muži a ženami. Muži podle provozovatelů zůstávají nejčastěji u klasického piva, ženy naopak častěji sahají po radlerech, ciderech, míchaných nápojích nebo nealkoholických variantách. V některých podnicích si ale oblíbily i tmavá piva, která pijí spíše jako gurmánský zážitek než ve větším množství.

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„Muži se většinou drží klasického půllitru piva, ženy si rády dají míchané drinky, radlera nebo třeba cider,“ popsal majitel restaurace Portoriko René Káňa.

Přesto podle průzkumu zůstává napříč všemi typy podniků nejčastější volbou klasický ležák.

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