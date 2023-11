Brno chce vytáhnout miliardy z pískovny, plánuje prodat lukrativní pozemky

Jejich prodejem může Brno lehce přijít k penězům na mnohé investice v čele s hokejovou arénou.

A právě to je nyní aktuální. Vedení Brna do čela firmy tlačí svého člověka, ačkoliv akcionářem společnosti není město, ale „jen“ městská část Černovice. Její starostka Petra Quittová (STAN) už MF DNES řekla, že nemá problém s dosazením nového „magistrátního“ jednatele pískovny, jenž by jako druhý doplnil toho současného.

„Jsme s tímto návrhem srozuměni, nejdříve ale musíme uskutečnit potřebné kroky jako zastupitelé a následně rada městské části,“ uvedla.

Areál pískovny je rozsáhlý, mnohé části už jsou vytěžené a probíhá na nich rekultivace do původní podoby. Právě tato činnost je však podle magistrátu příliš pomalá, i když má město už z minulého volebního období uzavřené memorandum o spolupráci na vyřešení tohoto problému, které ale pískovna podle politiků neplní. „Usoudili jsme, že je na to potřeba dohlédnout,“ vysvětlil brněnský radní pro oblast městského majetku Jiří Oliva (SOCDEM).

Vzápětí dodal, že jeho slova nejsou výtkou vůči současnému jednateli, ale že ten zkrátka nemá zkušenosti s rekultivací a složitými právními náležitostmi. Proto chce Brno do vedení pískovny člověka, který v tom naopak umí chodit. „Je v zájmu města, aby rekultivace proběhla řádně a bez dalších problémů,“ prohlásil radní.

Magistrát tlačí na zrychlení

Potíže s rekultivací se vlečou dekády, není to otázka až posledních let. Na to opakovaně upozorňuje i Lukáš Málek, jeden ze soukromých majitelů tamních pozemků a zároveň předseda Spolku vlastníků půdy v dobývacích prostorech Pískovny Černovice. „Některé prostory měly být vyřešeny už v 90. letech,“ podotkl.

Podle dokumentu, jejž sám redakci MF DNES poskytl, se tři ze čtyř vytěžených dobývacích prostor měly vrátit do zemědělského půdního fondu mezi roky 1995 až 1998, čtvrtý pak v roce 2005. „Je to ku prospěchu věci. Čím dříve to bude, tím lépe,“ okomentoval vstup nového jednatele do vedení pískovny.

Málek dnes ze svých pozemků totiž stejně jako město stále nemá užitek, protože rekultivace stále nebyla dokončena a parcely jsou součástí dobývacího prostoru. Magistrát chce proto ve spojení s novým jednatelem napnout síly k tomu, aby se proces rozjel větším tempem.

„Už v příštím roce bychom byli rádi, kdyby se podařilo vyjmout jeden z dobývacích prostorů. Do zastupitelstva bychom taky už chtěli předložit kupní smlouvy,“ nastínil Oliva plán, podle nějž by na prodejích či směnách pozemků jen v této části pískovny mohlo město „trhnout“ odhadem jednu až dvě miliardy korun.

Ty by se mu náramně hodily. „Nebudeme si případně muset brát tak vysoké úvěry,“ přiblížil možnou výhodu radní. Zároveň se dostanou peníze i na ty projekty, které se dnes musí škrtat. „S rozvojem města bude potřeba stavět nové školy a školky,“ zmínil další investiční záměry.

Jednatel uvízl v Dozimetru

Kupujícího Brno nejspíš dlouho hledat nebude. Část parcel v pískovně už v současnosti vlastní developerská společnost CTP, dnes ale její plochy netvoří funkční a využitelný celek. K tomu potřebuje právě město, aby získala jeho parcely a mohla rozšiřovat tamní průmyslovou zónu Černovické terasy směrem k pískovně, s čímž počítá i návrh nového územního plánu.

„Plánujeme tu vybudovat vědecko-technologický park, kde se propojí byznys, věda a výzkum,“ přiblížil regionální ředitel CTP Michal Dospěl.

Brněnští radní už minulý týden na své schůzi nominovali jako jednatele bývalého generálního ředitele Technických sítí Brno Michala Čoupka. Z nedávné doby je však tento muž spíš znám z Pražských služeb a jeho jméno se objevuje i v policejním spise korupční kauzy Dozimetr.

Právě ve zmíněné pražské městské firmě totiž po boku Čoupka působil i jeden z hlavních aktérů celé kauzy, kterým je obviněný expolitik hnutí STAN Petr Hlubuček. Během domovních prohlídek policie hledala dokumenty spojené i právě s nimi dvěma. „Jestli jej prověřovala policie, to je v pořádku, je to její práce. Ale není z ničeho obviněný,“ reagoval Oliva.

Bývalý starosta Černovic a dnes opoziční zastupitel Ladislav Kotík (nez.), který se loni kvůli spekulacím o převodu pískovny z městské části na magistrát snažil vyvolat referendum o ponechání firmy v rukou Černovic, ke zřízení místa druhého jednatele nevidí důvod. „My to v minulosti zvládali s jedním. Současní představitelé radnice také říkali, že jim jeden stačí, a najednou bude druhý,“ poznamenal. Zároveň dodal, že případné jmenování Čoupka se právě kvůli kauze Dozimetr jeví jako problematické.