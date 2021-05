Vědkyně zkoumaly 200 let starou píseň o vraždě. Zjistily, že je pravdivá

Píseň se jmenuje Poslechněte mord ukrutný. Vypráví o pokrývači Viktorínovi Reichovi a jeho ženě Anně, kteří se po svatbě odstěhovali do Svatobořic na milotické panství.



„Jejich manželství nebylo šťastné, Anna měla milence. Osudného dne, 13. prosince 1818, se pohádali, on ji uhodil a ona mu potom pantokem (sekerou, pozn. red.) rozťala hlavu,“ líčí děj historička Vratislavská.

Podle písně pak Anna mrtvolu pohřbila v komoře a ostatním namluvila, že Viktorín odešel do Uher za prací. Peníze jí moc dlouho nevydržely, začala krást.



„Právě to byla osudová chyba, protože při krádeži ji chytli a nakonec musela vše přiznat. Annu odvedli do Hradiště, kde pak čekala na útrpné právo. Ke konci písně Anna lituje toho, co udělala, Viktorína zpětně prosí o odpuštění,“ shrnuje Vratislavská.

Obě ženy zatoužily poznat pravdu a také to, jestli se příběh vůbec odehrál. Vyrazily pátrat po archivech. Nejdřív byly neúspěšné, ale v Moravském zemském archivu v Brně se objevila první stopa.



„Bylo to povolení z roku 1804 pro Annu přestěhovat se z Kozlan do milotického panství. Kdežto v písni se zpívá Kozlovany, písničkáři si tak museli přidat slabiku, asi aby se jim to lépe rýmovalo. Potvrzuje se Viktorínovo povolání i že spolu žili patnáct let,“ vyjmenovala historička s tím, že mezi oběma snoubenci byl rozdíl devíti let.



I další prameny jako matriční zápisy či kriminální podací protokol z Uherského Hradiště potvrzovaly většinu obsahu písně.



„Co se nám nepodařilo ověřit, je lítost Anny nad jejím činem. Protože výslech a samotný trest zaznamenány nejsou. Ale nejspíš skončila na šibenici. Také není zcela jasné, proč nepracovala,“ podotýká Colledani.



Ženy se vypravily i do Kozlan, kde našly potomky Annina rodu.

„Její praprasynovec dokonce vede rodinnou kroniku, ale Annu ze záznamu vymazali,“ lituje Colledani.

Jak se nořily do příběhu stále hlouběji, rozhodly se píseň zpracovat jako dokument. Ve strážnickém skanzenu i na zámku v Miloticích tak v dobových krojích zinscenovali s dalšími amatérskými herci celý příběh. Ten a také pouťové zboží, svazky kramářských písní či hudební nástroje z jarmarků budou od pondělí 17. května k vidění na výstavě ve Vlastivědném muzeu Kyjov.

Badatelky nechaly 13. prosince 2019, tedy 200 let poté, co se na vraždu přišlo, odsloužit za Annu a její rodinu mši ve svatobořickém kostele. A už plánují, že se vydají po stopách dalších písní, třeba těch, v nichž se zpívá o povodních.