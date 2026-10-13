První roura tunelu byla uvedena do provozu v listopadu 1997, druhá v září 1998. Řidičům tedy slouží už bezmála třicet let. „Životnost technologií je patnáct až dvacet let, v Pisáreckém tunelu jsou už daleko za touto hranicí, takže je teď nejvyšší čas na výměnu,“ říká na úvod prohlídky výkonný ředitel dopravní divize Eltoda Petr Kovář. Zdůrazňuje přitom, že jde o opravu středního rozsahu, nikoliv rekonstrukci nebo modernizaci.
Zhruba sto metrů před tunelem od dálnice D1 jsou čidla monitorující aktuální světelné podmínky. Ta komunikují s částí osvětlovací soustavy umístěné ve vjezdu do tubusu. Systém nastavuje světla tak, aby řidiči nevjížděli do příliš tmavého prostoru, protože oči si musí zvyknout a chvíli jim trvá, než se přizpůsobí novým světelným podmínkám.
Obnova technologií zahrne výměnu celé osvětlovací soustavy včetně napájecích a ovládacích prvků. Dál uvnitř je už prostor viditelně potemnělejší, světla jsou od sebe vzdálená v přesně daných rozestupech. Při bližším pohledu je vidět, že by už potřebovala výměnu.
Vedle okrajových čar a v prostřední dělicí linii lehce vyčnívají nad zem odrazky, které pomáhají šoférům s orientací. Ty umístěné na chodnících přilehlých ke zdem tubusů navíc běžně svítí, když slouží jako vodicí osvětlení, při uzavírce jsou však zhasnuté.
Teprve při pěší prohlídce tunelu lze poznat, co všechno se uvnitř nachází. Pochopitelně nechybějí kamery, přítomné jsou i detekční technologie monitorující případné nebezpečí. Například přístroj pro měření fyzikálních veličin, konkrétně je schopný zachytit třeba přítomnost oxidu uhličitého. Součástí vybavení tunelu je také systém SOS, který se spustí v případě nenadálých rizikových událostí. Na bezpečnost je v tunelu kladen velký důraz, jak i opakovaně zaznívá při prohlídce.
Telefon zavolá přímo na dispečink
Zhruba uprostřed obou tubusů jsou budky s telefonním sluchátkem, které volajícího v případě poruchy ihned propojí s dispečerem Brněnských komunikací. Prostor je stísněný, ale účel plní. Hned vedle se dá dostat ven únikovými východy. Jejich symboly jsou preventivně nalepené i na zdech tunelů, kde je doprovází šipky s informací o přesné vzdálenosti k nejbližší únikové cestě. Díky tomu tak při nebezpečí řidiči a další cestující neztrácejí drahocenný čas, hned vědí, kudy se dostanou nejblíž do bezpečí.
Mezi oběma tubusy se dá projít několikametrovou holou propojovací chodbou. Ta se hodí v případě, že v jednom z nich existuje nebezpečí, například hoří. Prchajícím lidem stačí vzít za dveře a přejít do protější roury, aby se vyhnuli nadýchání se rizikových zplodin.
Pisárecký tunel
Byl vybudován v letech 1994 až 1998. Tvoří jej dvě samostatné tunelové trouby o délkách 510 a 497 metrů, jejichž souhrnná délka přesahuje jeden kilometr. První tubus byl uveden do provozu 28. listopadu 1997, druhý 8. září 1998.
Při výstavbě ražených úseků byla využita nová rakouská tunelovací metoda. Součástí stavby jsou také hloubené úseky.
„Nejnáročnější část prací je často ta, kterou řidiči vůbec neuvidí. Musíme obnovit kabelové trasy, napájení a komunikaci jednotlivých zařízení a následně ověřit jejich vzájemnou funkčnost,“ zmiňuje projektový manažer Eltoda Josef Rychlý.
Upozorňuje zároveň, že jedna věc je projektová dokumentace ukazující předpokládaný stav, ale druhou věcí je skutečný stav původních rozvodů a konstrukcí. Posoudit je lze až do jejich odkrytí.
Na některých místech přitom tubusy vypadají značně opotřebovaně. Asi nejvíce je to vidět ve vjezdu od Pisárek. Povrch stěn potřebuje značnou péči, aby znovu vypadaly jako nové. „Provedeme sanaci dilatačních spár bloků, stěny pak natřeme do čtyřmetrové výšky. V tunelu bude zhruba 160 kusů nových světel, několik desítek kilometrů kabeláží, osm tisíc metrů čtverečních nátěru,“ přibližuje Rychlý.
Při běžném průjezdu řidiči světelné panely ukazující povolenou rychlost patrně nezkoumají nad rámec toho, co potřebují vědět. Nemají na to čas. Při bližším pohledu je však zcela zřejmé, že také tohle vybavení tunelu má to nejlepší už za sebou a je zralé na výměnu. Totéž se týká i tabulí se směrovkami a informacemi, na jaký směr jedou.
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Začala uzavírka klíčových brněnských tunelů, zpoždění nabírají auta i vozy MHD
Eltodo slibuje místo nich umístit novou generaci LED portálového a tunelového značení. Nová technologie využije čočkovou optiku, povrchy s nízkou odrazivostí a regulaci jasu podle okolních světelných podmínek. „Moderní dopravní značka už není jen světelný panel,“ zdůrazňuje ředitel výzkumu a vývoje firmy Ladislav Venc.
Kompletní uzavírka Pisáreckého tunelu a také blízkého tunelu Hlinky potrvá 40 dnů, skončí 20. listopadu. Hned od pondělního rána způsobila velké dopravní komplikace v okolních ulicích. Ucpané byly například Pisárecká a Rybnická ulice.
Ředitelství silnic a dálnic za zakázku zaplatí 256 milionů korun, opravu chtělo uskutečnit už před několika lety. Eltodo má na výměnu všech technologií dohromady 132 dnů. Počítá se zapojením zhruba stovky pracovníků. Práce mají být probíhat nepřetržitě. Po montáži a propojení zařízení budou následovat měření, funkční a bezpečnostní zkoušky.