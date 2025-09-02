Cesta ke hvězdám. Českého astronauta čeká v dalším výcviku boj o přežití v moři

Autor:
  16:21
Český sen o nové cestě ke hvězdám je opět o něco skutečnější. Bojový pilot Aleš Svoboda dnes jako člen týmu záložních astronautů Evropské kosmické agentury (ESA) vyráží do druhé fáze přípravy pro let na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS).
Stíhací pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské...

Stíhací pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské kosmické agentury. | foto: Jiří Salik Sláma

Stíhací pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské...
Stíhací pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské...
Stíhací pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské...
Stíhací pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské...
23 fotografií

Příštích osm týdnů stráví v Kolíně nad Rýnem i dalších evropských lokalitách intenzivním výcvikem, v kterém nechybí ani výzvy, jako je trénink přežití v Baltském moři nebo parabolický let v beztížném stavu.

Brněnský rodák se v konkurenci více než 22 tisíc kandidátů z celé Evropy stal součástí týmu astronautů ESA před třemi lety. Ke konci minulého roku absolvoval první výcvik a na jaře pak jeho misi schválila vláda a vyčlenila na ni rozpočet.

Svoboda se chystá na cestu do vesmíru, prioritu však u něj má projekt stíhaček

Z plánů se tak stal konkrétního závazek. Druhá část výcviku pro Českou republiku znamená podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) novou kapitolu kosmických ambicí.

„Je to silný symbol toho, že i menší země dokáže hrát důležitou roli v těch nejambicióznějších projektech lidstva a stát se součástí klubu, kde se rozhoduje o budoucnosti vědy, technologií i mezinárodní spolupráce,“ prohlásil Kupka.

18. prosince 2024

Na rozdíl od loňské obecnější části je letošní fáze tréninku mnohem konkrétnější. „Dostáváme se k věcem, které přímo souvisí s kosmickým letem. Od orbitální mechaniky a manévrování na oběžné dráze až po fungování jednotlivých systémů ISS. Každým dnem jsme tak blíže tomu, co astronauta skutečně čeká na oběžné dráze,“ vysvětluje Svoboda.

Pobyt v takových podmínkách je pro člověka nepřirozený, seznámí se proto i s anatomií a fyziologií lidského těla a jeho reakcí na dané prostředí.

Stíhací pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské kosmické agentury.
Stíhací pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské kosmické agentury.
Stíhací pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské kosmické agentury.
Stíhací pilot Aleš Svoboda se připravuje na let do kosmu pod křídly Evropské kosmické agentury.
23 fotografií

Program však není jen teoretický. V severoněmeckém Rostocku podstoupí kurz přežití na moři simulující situaci, kdy návratový modul přistane do oceánu. Kromě něj se Svoboda nejvíc těší hlavně na nácvik pohybu a práce v beztížném stavu ve francouzském Bordeaux.

„Tam se všechno propojí, jak fyzická zkušenost, tak to, co jsme se doposud učili jen teoreticky. Letos jsem si už mohl Zero-G vyzkoušet s našimi kadety v rámci projektu Česká cesta do vesmíru a byla to skvělá zkušenost,“ vysvětluje.

Podívejte se, jak vypadal stav beztíže na palubě parabolického letu Zero-G

Poslední závěrečný blok příprav je pak naplánován na příští jaro, a pokud české plány nic nezhatí, stíhací pilot se vydá na oběžnou dráhu během následujících dvou let.

Svobodova mise je součást národního projektu Česká cesta do vesmíru. Kromě vzdělávacích aktivit, či rozšiřování povědomí o významu a přínosech kosmických aktivit je jeho důležitou součástí popularizace vědy a technických oborů.

V těchto oblastech totiž do budoucna hrozí podle vlády nedostatek absolventů k zajištění kvalifikované pracovní síly v průmyslu a technologiích. Let za hranice lidského světa však může mladé lidi motivovat k volbě kariéry v těchto oblastech a tím pomoci české ekonomice.

„Příběh Aleše Svobody není jen osobní cestou jednoho pilota k oběžné dráze. Je to inspirace pro celou mladou generaci, že i z Česka lze mířit mezi hvězdy a prosadit se v nejnáročnějších mezinárodních projektech. Každý jeho krok ve výcviku posiluje naše národní sebevědomí a otevírá dveře novým talentům, které jednou ponesou štafetu české kosmonautiky. Tato mise je o celém Česku, které se učí dívat dál a odvážněji do budoucnosti,“ doplňuje ministr Kupka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Prvorepubliková vila v Brně vás zaskočí elegancí i hravostí. Podívejte se

Prvorepubliková vila v Brně měla velké štěstí jak na osvícené majitele, kteří ji koupili v původním stavu, tedy velmi špatném, tak na architektku Kateřinu Horych ze studia Atel!er i na studio Le bon,...

Ofinka podle hrnce a učebnice na lavici. Jak začínal školní rok za socialismu

Nervozita, ofinka, kšandy, nové učebnice a pastelky, aktovka, ruce za zády ve školní lavici, nová paní učitelka (vlastně tehdy soudružka učitelka)... Zažili jste první školní den v dobách před rokem...

Z Čedoku je Burger King. Avantgardní ikoně Brna se vrátil původní vzhled

Ikonická budova s oblým nárožím nedaleko brněnského hlavního nádraží, v níž dlouho sídlila cestovní kancelář Čedok, se dočkala nového kabátu. Nebo spíš staronového. Na rekonstrukci se totiž kromě...

Chtěl si opéct špekáček, zapálil celý les. Napíchnutý párek našli ještě hasiči

Neznámý rádoby táborník si chtěl nedaleko Brna opéct špekáček na ohni. Nenapadlo jej ale nic lepšího než rozdělat oheň v lese, zvlášť v aktuálně suchém počasí, kdy několik týdnů pořádně nepršelo....

OBRAZEM: Jak šel čas s brněnským Čedokem. Spořitelna, ubytovací kancelář, nyní fastfood

Řetězec rychlého občerstvení Burger King získal v Brně exkluzivní prostory. Nejenže jsou poblíž hlavního nádraží a centra města, především však jde o hodnotnou památkově chráněnou budovu od...

Beauguel se vrací na české trávníky. Vítěz ligy s Plzní posílí Artis Brno

Francouzský fotbalista Jean-David Beauguel, někdejší vítěz nejvyšší soutěže s Plzní a král střelců ze sezony 2021/22, se po dvou a půl letech v zahraničí vrací na české trávníky. Podle informace...

2. září 2025  12:39

Zloděj v podmínce okradl muže o mobil, ten ho doběhl a vzal si telefon zpět

Cestu zpět za mříže si zřejmě vysloužil dvacetiletý zloděj v podmínce. V pátek před půlnocí chtěl v Brně okrást třicetiletého muže o mobil, ale nevyšlo mu to. I tak ho zřejmě čeká vězení. Doplatil na...

2. září 2025  12:17

Dálnici D2 u Blučiny uzavřela hromadná nehoda, dva lidé se těžce zranili

Na více než devět hodin uzavřela v pondělí po 17:40 dálnici D2 u Blučiny na Brněnsku ve směru na Brno nehoda několika nákladních aut. Provoz byl obnoven až v úterý krátce před 03:00. Osobní vozidla v...

1. září 2025  18:38,  aktualizováno  2.9 8:14

Konec „dobytčáků“. Od Kyjova do Brna se pojede rychleji a novými vlaky

Z Brna do 30 kilometrů vzdálené Zastávky jezdí cestující už necelý rok pohodlnými klimatizovanými soupravami RegioPanter. Takový generační skok byl možný díky elektrifikaci této železnice. Na příští...

2. září 2025  5:56

Netvařme se, že rozumní mladí nesledují porno. Výzkumnice o jeho rizicích i přínosu

Premium

Zprávy se sexuálním obsahem či pornografie vyvolávají silné emoce, někdy i morální paniku. Michaela Šaradín Lebedíková se na ně snaží dívat vědeckým pohledem. „Společnost ještě není úplně připravena...

1. září 2025

Slavný hudební klub se musí už podruhé stěhovat. Nový domov hledá marně

Poté, co musel opustit svůj dlouholetý domov v centru města, našel brněnský hudební klub Melodka útočiště v Králově Poli. I tady se legendárnímu podniku zaměřenému na underground dařilo a proudili...

1. září 2025  16:04

Kometa vede Ligu mistrů. S lepším soupeřem naše hra roste, všímá si kouč

Dvě výhry v prvních dvou zápasech nového ročníku Ligy mistrů vynesly hokejisty Komety Brno do čela průběžné tabulky. Extraligový mistr zároveň zůstává jediným českým zástupcem pokračujícím bez...

1. září 2025

Na jižní Moravě „vychovají“ zdravotní sestry, místo tělocviku táhne trenérství

Více než 160 tisíc dětí z jižní Moravy dnes po prázdninách zamířilo do škol. Některé z nich přitom usedly do lavic, které před nimi ještě nikdo nevyzkoušel. Na Střední škole André Citroëna v...

1. září 2025  14:05

Dyje se po připojení ramen prodlouží o kilometr, kvůli hranici se řeka rozdělí

Řeka Dyje se mezi Břeclaví a soutokem s Moravou prodlouží o více než kilometr, vodohospodáři k toku připojí dříve odstavená ramena. Jde o dvě ramena na českém území, třetí vodohospodáři napojí v...

1. září 2025  12:25

Podnikatel chtěl na vsi prorazit s bezobslužným obchodem, převálcovali jej Vietnamci

Mít na vesnici samoobsluhu se základním zbožím už je dnes skoro luxus. Malé tradiční obchody zavírají, řešením je ten bezobslužný, ale ne všude funguje. Nedaleko od Brna nad ním dokázala vyhrát i...

1. září 2025  6:30

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Ofinka podle hrnce a učebnice na lavici. Jak začínal školní rok za socialismu

Nervozita, ofinka, kšandy, nové učebnice a pastelky, aktovka, ruce za zády ve školní lavici, nová paní učitelka (vlastně tehdy soudružka učitelka)... Zažili jste první školní den v dobách před rokem...

1. září 2025

Hrající legenda vs. flegmatický talent. V boji o titul proti sobě stojí bratři

Brněnské finále baseballové extraligy mezi Draky a Hrochy, v němž byl před nedělním třetím duelem stav 1:1 na zápasy, zpestřuje i bratrský soubor Jakuba a Adama Hajtmarových. Oba jsou výraznými...

31. srpna 2025  14:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.