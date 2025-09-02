Příštích osm týdnů stráví v Kolíně nad Rýnem i dalších evropských lokalitách intenzivním výcvikem, v kterém nechybí ani výzvy, jako je trénink přežití v Baltském moři nebo parabolický let v beztížném stavu.
Brněnský rodák se v konkurenci více než 22 tisíc kandidátů z celé Evropy stal součástí týmu astronautů ESA před třemi lety. Ke konci minulého roku absolvoval první výcvik a na jaře pak jeho misi schválila vláda a vyčlenila na ni rozpočet.
Z plánů se tak stal konkrétního závazek. Druhá část výcviku pro Českou republiku znamená podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) novou kapitolu kosmických ambicí.
„Je to silný symbol toho, že i menší země dokáže hrát důležitou roli v těch nejambicióznějších projektech lidstva a stát se součástí klubu, kde se rozhoduje o budoucnosti vědy, technologií i mezinárodní spolupráce,“ prohlásil Kupka.
18. prosince 2024
Na rozdíl od loňské obecnější části je letošní fáze tréninku mnohem konkrétnější. „Dostáváme se k věcem, které přímo souvisí s kosmickým letem. Od orbitální mechaniky a manévrování na oběžné dráze až po fungování jednotlivých systémů ISS. Každým dnem jsme tak blíže tomu, co astronauta skutečně čeká na oběžné dráze,“ vysvětluje Svoboda.
Pobyt v takových podmínkách je pro člověka nepřirozený, seznámí se proto i s anatomií a fyziologií lidského těla a jeho reakcí na dané prostředí.
Program však není jen teoretický. V severoněmeckém Rostocku podstoupí kurz přežití na moři simulující situaci, kdy návratový modul přistane do oceánu. Kromě něj se Svoboda nejvíc těší hlavně na nácvik pohybu a práce v beztížném stavu ve francouzském Bordeaux.
„Tam se všechno propojí, jak fyzická zkušenost, tak to, co jsme se doposud učili jen teoreticky. Letos jsem si už mohl Zero-G vyzkoušet s našimi kadety v rámci projektu Česká cesta do vesmíru a byla to skvělá zkušenost,“ vysvětluje.
Podívejte se, jak vypadal stav beztíže na palubě parabolického letu Zero-G
Poslední závěrečný blok příprav je pak naplánován na příští jaro, a pokud české plány nic nezhatí, stíhací pilot se vydá na oběžnou dráhu během následujících dvou let.
Svobodova mise je součást národního projektu Česká cesta do vesmíru. Kromě vzdělávacích aktivit, či rozšiřování povědomí o významu a přínosech kosmických aktivit je jeho důležitou součástí popularizace vědy a technických oborů.
V těchto oblastech totiž do budoucna hrozí podle vlády nedostatek absolventů k zajištění kvalifikované pracovní síly v průmyslu a technologiích. Let za hranice lidského světa však může mladé lidi motivovat k volbě kariéry v těchto oblastech a tím pomoci české ekonomice.
„Příběh Aleše Svobody není jen osobní cestou jednoho pilota k oběžné dráze. Je to inspirace pro celou mladou generaci, že i z Česka lze mířit mezi hvězdy a prosadit se v nejnáročnějších mezinárodních projektech. Každý jeho krok ve výcviku posiluje naše národní sebevědomí a otevírá dveře novým talentům, které jednou ponesou štafetu české kosmonautiky. Tato mise je o celém Česku, které se učí dívat dál a odvážněji do budoucnosti,“ doplňuje ministr Kupka.