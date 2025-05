Čtyřiačtyřicetiletá šumavská rodačka a autorka mnoha děl různých témat totiž studovala „na konci divokých devadesátek a začátku nového tisíciletí“ několik let na jižní Moravě a nemůže na to zapomenout.

„Brno krásných bláznů, opilých básníků a bavících se študáků, kde jsem se vlastně poprvé učila žít sama a protloukat se světem dospělých. Spousta skvělých vzpomínek, přátel a víceméně šílených zážitků, co však k mládí patří. Tohle město pro mě bude vždycky hned po Šumavě mým druhým domovem,“ svěřuje se Klabouchová.

Muž z Brna, tato neskutečná jízda zdejšími kuriozitami, by tedy patrně bez vašeho studijního pobytu nevznikla…

Asi bych tomu neříkala studijní pobyt. Byla to krásná léta vysokoškolského studia a první roky života po něm. Několik let jsme zde částečně žili i s rockovou kapelou, kterou jsem tehdy zastupovala.