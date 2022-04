Veletoč brněnského exprimátora Vokřála, do voleb chce jít zase za ANO

„Měl bych zájem si zasoutěžit o místo v Senátu, polemizuji o tom už delší dobu,“ uvedl Petr Vokřál. Když jej oslovil předseda brněnského ANO René Černý, rád na jeho nabídku kývl.

„Rozhodně se nijak nebránil. Spory z doby, kdy odcházel, jsou už vyjasněné. Navíc už uběhla relativně dlouhá doba,“ poznamenal Černý.

Kandidaturu musí ještě posvětit místní sněm hnutí a na závěr i předsednictvo včetně šéfa ANO Andreje Babiše, jemuž Vokřál dělal až do svého odchodu místopředsedu.

Brněnské ANO vidí v bývalém primátorovi výraznou osobnost, která by mohla uspět podobně jako šéf zdejší hvězdárny Jiří Dušek. Ten před šesti lety dokázal v senátním souboji porazit lidoveckého politického matadora Stanislava Juránka, letos už však za ANO kandidovat nechce a o podpoře jedná s jinými stranami. „Slovy klasika: noc je ještě dlouhá, kdo ví, kde a jak skončí,“ napsal Dušek na dotaz MF DNES.

I když Vokřál v bitvě o Senát oblékne dres ANO, stále trvá na tom, že se do hnutí vracet nechce a dál bude působit jako nestraník. Tak ostatně funguje i v brněnském zastupitelstvu, kde je předsedou klubu Babišova hnutí.

U komunálních voleb Vokřál mlží

Právě proto, že zůstává „mimo“, musí v politice hledat podporu u stran, které mají šanci na úspěch. Tento pragmatismus jej nyní vrátil zpět do náruče ANO.

Loni na podzim přitom Vokřál v rozhovoru pro MF DNES nastínil, že by chtěl do letošních komunálních voleb sestavit vlastní kandidátku. Z tohoto záměru však nejspíš sešlo, a exprimátor tak jedná s dalšími stranami. „Je to otevřená záležitost a zatím to nemá konkrétní obrysy. Zatím to není žádným směrem – ani k ANO, ani jinam,“ řekl mnohoznačně Vokřál.

O možnosti, že by kandidoval za ANO i do brněnského zastupitelstva, s ním však brněnský šéf Černý nemluvil. On sám by měl být lídrem hnutí v Brně, a tedy kandidátem na primátora, což už schválilo brněnské i krajské sdružení.