Vokřál už nebyl pro PR tým vhodným lídrem, říká poslanec ANO Staněk

Když Petr Vokřál v pondělí nečekaně oznámil konec v hnutí ANO, byl jihomoravský poslanec Pavel Staněk jedním z mála kolegů, který se brněnského exprimátora zastal. A také kriticky „rýpnul“ do poměrů ve vlastní partaji. „Ti, kteří hovoří o jeho útěku, asi zapomněli, na jakých základech a slibech hnutí ANO vzniklo, co vše chtělo z vysoké a taky komunální politiky odstranit a kam směřuje dnes,“ prohlásil.



Proč jste to napsal?

Nedomnívám se, že Petr Vokřál utíká z boje. Jeho názory nebyly vždy vyslechnuty, ale to nejpodstatnější je, že se dostal do situace, která byla velmi komplikovaná. Navrhl řešení vypjaté situace, které bylo požadováno, a z důvodu procesní chyby byla celá věc vedením hnutí vrácena do původního stavu...



Narážíte na zrušení a následné obnovení tří buněk ANO v Brně, které podle Vokřála figurovaly ve Švachulově kauze?

Jasně. A druhá rovina je, že nejdříve má podporu jako lídr jihomoravské kandidátky pro krajské volby, a poté se najednou začne pochybovat, protože marketingoví specialisté a PR pracovníci začnou vznášet dotazy, jestli by nebylo vhodnější udělat změnu.



Marketingoví specialisté hnutí začali říkat, že Vokřál nemá koaliční potenciál a ANO by na kraji po volbách mohlo dopadnout jako před dvěma lety v Brně?

Vidíte, vy ty odpovědi znáte.



Od koho víte, že PR tým zpochybňoval Vokřála jako lídra?

Vycházím ze zkušenosti, kterou jsem zažil, kdy se některá rozhodnutí, nechci říct, že přímo řídí, ale mají na finální postup výrazný vliv. Svou roli ale mohly sehrát i určité osobní animozity mezi předsedou Andrejem Babišem a Petrem Vokřálem.



Exprimátor mluvil o prorůstání podsvětí a mafiánů do hnutí ANO s tím, že u toho nechce být. Narážel na zmíněné buňky?

Ten problém je složitější, nebavíme se jen o nedávné historii. Je to věc, se kterou se nepotýká jen naše hnutí. Mnoho politických stran je ovlivňováno osobami mimo ně.



Jak silnou pozici má Taťána Malá jako krajská předsedkyně? Nehrozí jí konec?

Bylo by velmi krátkozraké, a možná by se to mnoha stranám líbilo, abychom neřešili jen lídra, ale i osud krajské předsedkyně. Podle mě to ale není na pořadu dne.



Odchod Petra Vokřála Bývalý brněnský primátor a kandidát na jihomoravského hejtmana Petr Vokřál se o víkendu rozhodl odejít z hnutí ANO. Ve svém pondělním vyjádření mluvil o zákulisních hrách a osobách, se kterými už dál nechce mít nic společného. Jihomoravské předsednictvo ANO se v úterý narychlo sešlo v Praze, aby řešilo situaci, kdy čtyři měsíce před krajskými volbami chybí lídr kandidátky. S novým jménem však politici nevyrukovali. Situací na jihu Moravy se dnes bude zabývat také celostátní vedení hnutí. Jeho šéf Andrej Babiš hodlá řešit i jihomoravskou kandidátku do krajských voleb.

Když to řeknu lidově, nechcete se patlat ještě v dalších vnitřních půtkách?

To jste řekl úplně přesně, já k tomu v tuto chvíli nevidím důvod.



Mířil jsem však k vyjádření Andreje Babiše, že krajské vedení o problémech vědělo, ale přehlíželo je a neřešilo. Nechce, aby Malá také skončila?

To se musíte zeptat pana Babiše, jak to myslel. Já určitě nesdílím názor, že by krajské vedení problémy neřešilo a nechávalo je ležet ladem.



V úterý se ozval i váš kolega poslanec Rostislav Vyzula s tím, že Malá má skončit. Minimálně proto, že přiznala, že slyšela o počínání lidí kolem Jiřího Švachuly, přesto neinformovala policii.

V Brně žiju od roku 1985 a posledních dvacet let se vykládá, že tady existuje nějaký klientelismus na úrovni radnice či městských částí, kde je angažovaný ten či onen. Myslíte, že na základě toho, že jsem slyšel, že se něco děje, se podává oznámení s tím, ať to policie řeší?



Přesně takhle ale přece trestní oznámení funguje.

Na základě toho, že jedna paní povídala? To je ten problém. Tak se to prostě dělat nedá.



Kdo tedy přišel za panem Vyzulou? Byl to Jiří Faltýnek, který je jeho asistentem a podle mnohých brojil proti Vokřálovi?

Toto si netroufnu hodnotit, já pana profesora považuji za člověka erudovaného, takže bych neočekával, že mu to musel někdo pošeptat.



Mluví se však o tom, že v brněnském ANO válčily dvě skupiny – „Faltýnkova“ a „Vokřálova“. Je vliv Faltýnka juniora, který má navíc teď pozastavené členství, větší, než vychází z jeho funkce?

Za mnou nikdy Jirka Faltýnek nebyl s žádnou takovou agendou, ani nikdo z kolegů mě neinformoval o tom, že by řešil nějaké doporučení či protivokřálovské tendence.



Když jsme zpět u Petra Vokřála, neuškodí hnutí v kraji absence tak výrazné osobnosti?

Určitě ztrácíme velkou skupinu voličů, pro něž byl úspěšný primátor, i jeho liberální názory pro ně byly součástí rozhodování, zda dají hnutí hlas. Bude těžké ztrátu dohnat, protože čas do voleb je krátký.



Právě odklon od liberalismu a celkovou proměnu hnutí jste ve svém vyjádření k Vokřálově odchodu kritizoval. Myslíte si, že pro liberální názory v ANO není místo a že hnutí směřuje špatným směrem?

Opravdu si myslím, že liberální názory se z našeho hnutí vytrácejí a že je to špatně. Možná je to všeobecný trend, ale pro mě je to ztráta. Když jsem do ANO vstupoval, vnímal jsem je od středu doprava a hlavně jako místo, kde bude prostor pro liberální názory. A ne že to bude hnutí, které si postupně vybuduje struktury, kde začíná převažovat hlídání si pozic a zajišťování si pozitivního hodnocení výměnou za jednolitý přístup.



Jak se srovnáváte s něčím, s čím evidentně smířený nejste?

Pravda je, že s tím momentálně bojuji, občas nehlasuji jako ostatní. Projevuje se to také tím, že ne vždy se vším souhlasím a dívám se spíš na to, jak by to mělo správně být.



Přesto však v hnutí ANO dál zůstáváte. Nebo se to změní a v blízké době budete následovat Petra Vokřála?

To nevím, záleží, co se stane. Je pro mě důležité, jak se ANO vypořádá s tím, proč odešel kolega Vokřál, jestli se to projeví ve zpětné vazbě. Vnímám některá negativa, ale jsem pořád optimista v tom, že se s tím dá něco dělat. Pořád je rozumná pravděpodobnost, že to některé kolegy probudí a začnou se určité věci dělat jiným způsobem.



Jaké kolegy máte na mysli?

Obecně poslance, obecně kolegy z hnutí.



Míříte k brněnské a jihomoravské organizaci ANO?

Tak to osobně nevnímám. Ale jsou některé kroky a vyjádření v Brně, se kterými nesouhlasím a nepodporuji je.