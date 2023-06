Exstarosta Znojma se zbraní vpadl do šarvátky, skončil na policii

„Mohu potvrdit, že v sobotu došlo k incidentu na Komenského náměstí a v přilehlé Kovářské ulici, při kterém zasahovala Městská policie Znojmo,“ uvedl mluvčí města Pavel Kovařík a odkázal na Policii ČR, která věc dál prošetřuje.

Krajský policejní mluvčí Pavel Šváb sdělil, že incident prověřují jako výtržnictví a zjišťují, co přesně se na místě událo. „Bude záviset na podání vysvětlení aktérů. Víme, že tam byla nějaká rozepře a jeden člověk se to snažil vyřešit na ulici. Městskou policií byl zadržen a převezen k nám na obvodní oddělení, ze zadržení byl ještě před půlnocí propuštěn,“ přiblížil.

Potvrdil také, že v potyčce figurovala zbraň. „Byla legálně držená a nenabitá,“ doplnil Šváb s tím, že ji policisté zadrželi.

Sám Nezveda, který Znojmo vedl za ODS v letech 2006 až 2010, situaci blíže nekomentoval. „Omlouvám se, ale já se k tomu nemůžu vyjadřovat,“ řekl.

Podle očitých svědků byla v akci dlouhá střelná zbraň. „Jak přispěchal na pomoc, už tam byli policajti a on šel a vytáhl tam na ně sniperku (odstřelovací zbraň – pozn.red.) a policajti se po něm rozběhli a šlehli s ním o zem. Tak neotáčejte to zas na romskou komunitu,“ napsal na sociální síť uživatel, který si říká Henneska Santino.

MF DNES mluvila s ženou, které podle jejího tvrzení Romové napadli syna a bývalého manžela. „Vraceli se z procházky a nevyhnuli se jim, Romové se k nim seběhli a začali je mlátit a kopat. Kdyby Nezvedovi neotevřeli dveře, tak nevím, jestli to ti dva přežili. Chudák pan Nezveda, kterého policisté srazili na zem, spoutali a odvedli. Přitom udělal to, co by člověk měl udělat. Šel pomoct a chtěl je jen postrašit,“ myslí si žena, která z obav o bezpečnosti nechce uvádět jméno, ale redakce jej zná.

Prý se teď i bojí chodit po městě. „Jestli se to nebude řešit, půjdu na městský úřad. Syn musel na ošetření a na CT a má od té doby problém s uchem, takže ještě musí na ORL. Policie to má všechno nafocené a už byli v neděli na výslechu,“ dodala.

Zprávu o incidentu jako první přinesl lokální týdeník Znojemský týden, který má vazby na dalšího bývalého starostu a někdejšího sociálního demokrata Jana Groise. Případ využili ke kritice nynějšího vedení radnice v článku pod titulkem „Sekání hlav v Městské policii využili násilníci k útoku v centru Znojma, na pomoc napadenému přispěchal bývalý starosta“. Na konci května totiž na svou funkci rezignoval ředitel znojemské městské policie Petr Hladký, což radnice vysvětlila osobními důvody.

Podle mluvčího Kovaříka s tím však zmíněná potyčka nemá žádnou souvislost. „Spíš to naopak ukazuje na dlouhodobou neschopnost bývalého vedení radnice nastavit v našem městě fungující systém, který by občanům garantoval bezpečnost v ulicích. Tohoto dlouhodobého selhání předchozího vedení města jsme si vědomi a postupně pracujeme na zlepšení situace,“ rýpl si opačným směrem.