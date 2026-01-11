Adopce? Možná z toho pramení moje ambicióznost, říká úspěšný krasobruslař

Brněnský krasobruslař Petr Kotlařík na mistrovství Evropy v roce 2023 ve finském Espoo, na němž obsadil 25. místo. | foto: ČTK

  13:00
Přestože poprvé musel kvůli zdraví kariéru přerušit už v roce 2019, své lední vášně se Petr Kotlařík nevzdal. Brněnský krasobruslař se čtyři roky poté vrátil ve velkém stylu a stal se mistrem Česka. Zdravotní trable ho ale sužovaly i nadále, proto se loni v srpnu rozhodl sportovní cestu definitivně ukončit. Teď bruslí v lední show, zároveň ho láká kariéra kondičního trenéra.

„Zvažuju, kterým směrem se vydat dál,“ říká úspěšný sedmadvacetiletý muž, který start života strávil v kojeneckém ústavu. „Po sedmi měsících mě adoptovali rodiče. O adopci mluvím otevřeně, chtěl bych být vzorem pro děti v podobné situaci,“ hlásí Kotlařík.

Kdy jste se vlastně dozvěděl, že jste adoptovaný?
Nepamatuju si přesné období. Údajně to bylo tak, že si mě rodiče posadili a sami mi to řekli, už když jsem byl v mateřské škole. Jenže tím, že jsem byl malý, jsem to vůbec nevnímal.

Kdy tedy přišel zlomový moment?
Až ve chvíli, kdy si ze mě začaly dělat srandu děti. Říkaly, že nejsem podobný ani mámě, ani tátovi. V tu chvíli jsem přišel domů a zeptal se, proč vlastně nejsem stejný jako oni.

O biologické matce nějaké informace mám, rodiče mi v tom nikdy nebránili. Nakonec jsem se ale rozhodl, že ten kontakt vyhledávat nebudu.

11. ledna 2026  13:24

Adopce? Možná z toho pramení moje ambicióznost, říká úspěšný krasobruslař

Brněnský krasobruslař Petr Kotlařík na mistrovství Evropy v roce 2023 ve...

Přestože poprvé musel kvůli zdraví kariéru přerušit už v roce 2019, své lední vášně se Petr Kotlařík nevzdal. Brněnský krasobruslař se čtyři roky poté vrátil ve velkém stylu a stal se mistrem Česka....

Mimořádná akce, stísněné podmínky. Jak záchranáři dostali zraněného z jeskyně

Záchrana uvázlého jeskyňáře na Blanensku. (11. ledna 2026)

Záchranná akce, kterou hasiči označili za mimořádnou. Ve sněhu, mrazu, ve stísněných podmínkách. Se záchranářskými speleology zachraňovali muže, který uvázl v jeskyni 70 metrů pod zemí. Navíc byl...

Smyk při sjezdu z kopce. Jeden z řidičů nepřežil srážku dvou vozů v Brně

Sníh dorazil i do české metropole. V Praze sněží od brzkého rána. (9. ledna...

V Brně se v sobotu dopoledne střetly dva osobní vozy, jeden člověk při nehodě zemřel, druhého záchranáři převezli do nemocnice. Příčinu nehody policisté vyšetřují. ČTK to řekl mluvčí policie David...

10. ledna 2026  13:46

Běhejte, poznáte lidi mimo bublinu, láká zakladatelka brněnské komunity

Mariana Jadrníčková založila v Brně běžeckou komunitu IMRE Run club, sama s...

Nejdřív měla běhání za formu trestu, teď však vede v Brně nepřehlédnutelnou běžeckou skupinu. Čtyřiadvacetiletá studentka práv Mariana Jadrníčková tráví hodiny v knihovně, které se jí podařilo...

10. ledna 2026  11:18

