Z anonymních zdravotníků se najednou stali hrdinové, těší šéfa nemocnice

„Cítili jsme velkou podporu. Najednou nebyli naši pracovníci jen ti anonymní zdravotníci, ale pro mnoho lidí opravdoví hrdinové, kteří pracují v rizikovém prostředí,“ líčí ředitel nemocnice Petr Baťka.

Setkala se břeclavská nemocnice někdy v minulosti s většími komplikacemi, než jaké s sebou přinesla současná koronavirová epidemie?

Troufnu si tvrdit, že s takovými problémy se nesetkala žádná nemocnice v republice, tedy naši nevyjímaje. Je to obří zkouška pro všechny zaměstnance, od lékařů přes zdravotníky až po administrativu nebo třeba i úklidové firmy. A já bych chtěl hlavně všem poděkovat, protože i tato krize ukázala, že umíme zatnout a fungovat také při nouzovém stavu.

Jaká je tedy nálada personálu? Podrželi nemocnici, nebo se u nich objevil třeba strach, zda vůbec chodit do práce?

Je těžké hodnotit náladu. Lidé měli a stále mají trochu obavy. V době, kdy jsme ještě neměli dostatek ochranných pomůcek a navíc se nakazili lékaři či sestry, to tady nebylo moc veselé. Ale ano, personál naši nemocnici velmi podržel. Jsem moc rád, že tady máme takový tým. A navíc nás těšila podpora lidí. Nosili nám roušky, kávu, obědy, zajišťovali ochranné pomůcky. A večer nám tleskali. To nám hodně pomáhalo a pomáhá.

V jakém režimu teď lidé v nemocnici pracují, aby se eliminovala možnost nákazy?

Základem jsou ochranné pomůcky. Také jsme omezili osobní porady, více pracujeme přes telefony či počítače, aby se někteří zdravotníci nemuseli téměř potkávat. Ale je to hodně omezující.

Řada vašich lékařů a zdravotníků je ze Slovenska. Ovlivnilo to nějak nemocnici, nezůstali za hranicemi?

To nás samozřejmě hodně omezuje, řešíme to s krajem i ministerstvem. Ale teď už to vypadá mnohem lépe poté, co se začala pravidla uvolňovat.

Nakolik pomohli nemocnici dárci, případně dobrovolníci? Zvládli byste situaci bez nich?

To ani neumím vyjádřit slovy díků. Nejde jen o to, že nás zásobili právě rouškami, štíty, dezinfekcí či občerstvením. Hrozně nám pomohlo, že se takto společnost semkla a podpořila nás. Najednou nebyli naši pracovníci jen ti anonymní zdravotníci, ale pro mnoho lidí opravdoví hrdinové, kteří pracují v rizikovém prostředí, ale přesto každý den znovu vyrazí do práce. Moc všem děkuju, tedy my všichni.

Jak moc vás v době vrcholící krize zaskočil facebookový příspěvek starosty Němčiček Zbyňka Slezáka (SNK), který tvrdil, že vaše nemocnice tají informace a že se jejich občan kvůli tomu nakazil?

Je těžké se k tomu vyjadřovat. Na facebookové příspěvky různého charakteru jsme si už zvykli, tady nás spíš zarazilo, že to napsal starosta. Jako člověk chápu strach, možná naštvání jiného člověka. Jako ředitel nemocnice, kde opravdu děláme, co můžeme, musím bránit své zaměstnance a pověst našeho zařízení. Ale naštěstí příspěvek brzy zmizel a mě potěšilo, že se nás desítky lidí zastávaly.

Máte vysvětlení, proč je Břeclavsko, na rozdíl od jiných okresů, tak promořené koronavirem?

Jsme na hranici dvou států, jezdí k nám pracovat lidé ze Slovenska či jiných států, naši lidé zase jezdí do Rakouska. To může být důvod, ale spíš bych to nechal na rozboru hygieniků.

Kolik pacientů se podařilo zvládat řešit u vás a museli jste nějaké předat do Brna? A kolik lidí už prošlo testovacími stany?

I u nás byli bohužel pacienti s vážným průběhem, které jsme museli převézt do Brna. Jinak jsme dělali stovky testů a vzorky odesílali do laboratoří. Teď už však používáme náš vlastní přístroj na vyhodnocování vzorků.

Jak současná situace zasáhne do ekonomiky nemocnice, která se dlouhodobě snaží dostat z červených čísel?

Samozřejmě zasáhne, ale jak moc, na to je ještě brzy. Bude záležet i na postoji zdravotních pojišťoven.