„Václav Havel se podle zákona 94/2012 zasloužil o svobodu a demokracii. To je tak všechno, co k němu dnes většinová společnost dokáže povědět,“ upozornili organizátoři na shromáždění.
Havel by se podle nich měl stát národní památkou. „Kulturní, neboť je dozajista kulturním objektem, ovšem klidně i přírodní, neboť byl bezpochyby přírodninou,“ poznamenali pořadatelé.
„To už je docela jedno. Důležité je, aby patřil nám všem, a tím nepatřil nikomu. Jinak z něj brzy nezbude už nic jiného než to logo na tričku, které navrhoval Tomáš Sedláček,“ zdůraznili organizátoři.
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Petici spustili symbolicky v den Havlových nedožitých devadesátin. Směřují ji na vládu prostřednictvím ministerstva kultury.
Havel se přitom podle současného českého práva nemůže stát národní kulturní ani národní přírodní památkou. Kulturní památkou mohou být podle zákona o státní památkové péči významné movité či nemovité věci, jejich soubory, stavby nebo soubory staveb. Přírodní památka zase na základě zákona o ochraně přírody a krajiny chrání přírodní útvar či jiný přírodní fenomén s významnými přírodními hodnotami.
Ani jedna z kategorií se tak nevztahuje k lidem. Výzva má proto především symbolický charakter. Památkově chráněná naopak mohou být místa, stavby či předměty spojené s významnou osobností a jejím životem. Samotný exprezident ale nemůže být předmětem památkové ochrany.
Na pondělním shromáždění zazněly úryvky z Dálkového výslechu, což je knižní rozhovor Havla s novinářem Karlem Hvížďalou, a eseje Moci bezmocných, jejímž autorem je přímo exprezident. Přítomní také společně zapěli píseň nazvanou Modlitba pro Václava na motivy slavné Modlitby pro Martu.
Modlitba pro Václava
na melodii Modlitby pro Martu
Ať kvír dál zůstává s touto maminou
Pro hrochy hrách zvolna promlouvá
Ať pýr dál zůstává s touto mladinou