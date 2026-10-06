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Petice chce z Havla národní památku. Byl kulturním objektem, přírodninou, říkají autoři

Oldřich Haluza
  16:09
Prezident České republiky Václav Havel při poslední oficiální návštěvě v...

Prezident České republiky Václav Havel při poslední oficiální návštěvě v Bratislavě na Slovensku. V pozadí slovenská státní vlajka. (2003) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Prezident Václav Havel vyhlásil rozsáhlou amnestii při svém prvním novoročním...
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66 fotografií
Nedožité devadesáté narozeniny prezidenta Václava Havla si v pondělí připomněli lidé po celé republice. Při této příležitosti se v symbolickém čase 17.11 sešly desítky lidí na shromáždění na Moravském náměstí v centru Brna, kde spustili petici s netradičním požadavkem. Petiční výbor nazvaný Havlovi věrni zůstaneme vyzývá vládu, aby exprezidenta prohlásila kulturní či přírodní národní památkou.

Václav Havel se podle zákona 94/2012 zasloužil o svobodu a demokracii. To je tak všechno, co k němu dnes většinová společnost dokáže povědět,“ upozornili organizátoři na shromáždění.

Havel by se podle nich měl stát národní památkou. „Kulturní, neboť je dozajista kulturním objektem, ovšem klidně i přírodní, neboť byl bezpochyby přírodninou,“ poznamenali pořadatelé.

„To už je docela jedno. Důležité je, aby patřil nám všem, a tím nepatřil nikomu. Jinak z něj brzy nezbude už nic jiného než to logo na tričku, které navrhoval Tomáš Sedláček,“ zdůraznili organizátoři.

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Petici spustili symbolicky v den Havlových nedožitých devadesátin. Směřují ji na vládu prostřednictvím ministerstva kultury.

Měl by se Václav Havel stát národní památkou?

celkem hlasů: 259

Havel se přitom podle současného českého práva nemůže stát národní kulturní ani národní přírodní památkou. Kulturní památkou mohou být podle zákona o státní památkové péči významné movité či nemovité věci, jejich soubory, stavby nebo soubory staveb. Přírodní památka zase na základě zákona o ochraně přírody a krajiny chrání přírodní útvar či jiný přírodní fenomén s významnými přírodními hodnotami.

Ani jedna z kategorií se tak nevztahuje k lidem. Výzva má proto především symbolický charakter. Památkově chráněná naopak mohou být místa, stavby či předměty spojené s významnou osobností a jejím životem. Samotný exprezident ale nemůže být předmětem památkové ochrany.

Prezident Václav Havel vyhlásil rozsáhlou amnestii při svém prvním novoročním projevu v roce 1990.
Americký prezident George W. Bush a prezident Václav Havel na Pražském hradě. Summit NATO. (2002)
Prezident České republiky Václav Havel při poslední oficiální návštěvě v Bratislavě na Slovensku. V pozadí slovenská státní vlajka. (2003)
Jana Soukupová tančí s Václavem Havlem v Divadle Husa na provázku, když tam v roce 2008 slavil osmdesátiny Pavel Kohout.
Václav Havel v Mahenově divadle 15. ledna 1990.
66 fotografií

Na pondělním shromáždění zazněly úryvky z Dálkového výslechu, což je knižní rozhovor Havla s novinářem Karlem Hvížďalou, a eseje Moci bezmocných, jejímž autorem je přímo exprezident. Přítomní také společně zapěli píseň nazvanou Modlitba pro Václava na motivy slavné Modlitby pro Martu.

Modlitba pro Václava

na melodii Modlitby pro Martu

Ať kvír dál zůstává s touto maminou
Rizz i swag ty máš
Bruh, jsi star
Buď mou dominou
S každou koninou
Teď, když tvá zprasená
žrádla věcí tvých zpět
Tě slovně zachvátí
slovně zachvátí

Pro hrochy hrách zvolna promlouvá
Tak navždy řízni zebru svou
Od bidla dál ať se omlouvá
Sterým, která sobí pas
pochválil jak dlouhý čas
a zas – zas

Ať pýr dál zůstává s touto mladinou
Mdloba, plot twist, Žďár, pisoár
Ty ať prominou, ať nám prominou
Teď když náš Václav Há
S námi věci stih a zpět se už nevrátí
Už se nevrátí

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