Mladík odpálil petardu před očima šéfa strážníků, zrovna začalo platit omezení

Autor:
  13:04
Kdyby věděl, co bude hned vzápětí následovat, své jednání by si pravděpodobně rychle rozmyslel. Mladík ve znojemském Horním parku odhodil v pondělí odpoledne petardu, která po dopadu vybouchla. K jeho smůle však vše viděl opodál stojící ředitel městské policie Jiří Novák. Od začátku týdne navíc i ve Znojmě platí přísnější pravidla pro pyrotechniku.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Mladík spolu s vrstevníky ušel jen několik desítek metrů, než na čekajícího šéfa strážníků narazil.

Po krátké domluvě společně vyrazili na služebnu městské policie, která se nachází rovněž na náměstí Komenského, kam Horní park ústí.

Až 500 tisíc za petardy, zákaz prodeje ve stánku. Novela o pyrotechnice zpřísňuje

„Pachatel byl poučen o platné městské vyhlášce, která používání pyrotechniky reguluje. Za přestupek byla uložena pokuta 500 korun, která byla na místě zaplacena,“ uvedla městská policie.

Mladík se přestupku dopustil v pondělí 1. prosince, kdy novela zpřísnila celorepubliková pravidla pro pyrotechniku. Například policie může díky posílení pravomocí nově udělovat pokutu přímo na místě.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

Zničený Ježíš s pohárkem znovu shlíží na vinice, odříznuté kusy vyplnilo srdce

Poničená socha Ježíše, který sedí na kříži s pohárkem vína v ruce a pozoruje...

Velké pozdvižení vyvolala socha Ježíše, který sedí na kříži s pohárkem vína v ruce a pozoruje vinice Břeclavska pod sebou. Dílo umístěné letos v dubnu u Velkých Pavlovic si vysloužilo kritiku...

Draci, světelný kočár i výhled na náměstí. Podívejte se na vánoční fotopointy Brna

Světelnou stezkou v brněnské ulici Bašty je možné dojít až na Denisovy sady. Po...

Nejen dárky, chuťové prožitky či slavnostní náladu si odnášejí lidé z brněnských vánočních trhů. Spousta z nich „loví“ také fotky na památku. Kromě těch klasických si letos mohou pořídit také...

Pacienti často leží v nemocnici zbytečně dlouho. Lékaři je nemohou poslat domů

Ilustrační snímek

Ukládání pacientů na přistýlky, jiná oddělení či dokonce na chodby nebo výrazné přetížení personálu, což často vede k vyhoření a následné výpovědi. I to jsou dopady přeplnění nemocničních lůžek na...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Mladík odpálil petardu před očima šéfa strážníků, zrovna začalo platit omezení

Mladík odpálil ve Znojmě petardu, viděl ho při tom ředitel městské policie

Kdyby věděl, co bude hned vzápětí následovat, své jednání by si pravděpodobně rychle rozmyslel. Mladík ve znojemském Horním parku odhodil v pondělí odpoledne petardu, která po dopadu vybouchla. K...

3. prosince 2025  13:04

Blansko má novou koalici. ODS obnoví letitou spolupráci s lidovci, vystřídají ANO

Jiří Crha (ODS)

Blansko zůstalo bez vládnoucí koalice jen zhruba týden. Poté, co ODS v čele se starostou Jiřím Crhou minulou středu oficiálně vypověděla kvůli sporům s ANO koaliční smlouvu, se občanští demokraté...

3. prosince 2025  12:05

Kauza Stoka je u soudu opět na začátku, původně odsouzení chtějí dohodu o vině

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Hlavní...

Brněnský krajský soud začal znovu projednávat korupční kauzu Stoka. Po zrušení původního verdiktu Vrchním soudem v Olomouci se případ vrátil po více než pěti a půl letech na začátek. Hlavním...

3. prosince 2025  9:04,  aktualizováno  10:25

Horký Red Bull, exotická kuchyně i odvážné ceny. Adventní trhy v Brně chutnají

Zelný trh v Brně nabízí o vánočních svátcích hlavně tradiční tuzemské...

S blížícími se Vánocemi stále více lidí vyráží za sváteční atmosférou na adventní trhy. Na těch brněnských tradičně rezonuje především Turbomošt či punč. Redaktoři iDNES ale při své obhlídce objevili...

3. prosince 2025  5:48

Největší skvrna na Slunci za desetiletí je vidět pouhým okem, vyvolá polární záři

Detail sluneční skvrny 4294-4296 ve srovnání s velikostí Země a Jupiteru...

Magnetické pole Slunce způsobilo na jeho povrchu obrovskou skvrnu, kterou lze v následujících dnech výborně pozorovat. Brněnská hvězdárna na svých stránkách upozornila, že ač je to podívaná za...

2. prosince 2025  17:49

Miliony kubíků vody pro les Soutoku zajistí nový jez na Dyji, má první klapku

Pomocí autojeřábu usadili dělníci první 35tunovou klapku budovaného vzdouvacího...

Lužním lesům u Dyje v Chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku pomůže v boji se suchem nový klapkový jez. Přispět má k efektivnějšímu zaplavování jedné z nejcennějších přírodních oblastí v...

2. prosince 2025  14:32,  aktualizováno  17:33

Superčervi „žerou“ plasty. Může to pomoci s řešením likvidace odpadů, věří vědci

Larvy potemníka na Mendelově univerzitě v Brně dokážou rozkládat různé typy...

Prožerou PET lahve nebo polystyren. Tým vědců na Mendelově univerzitě v Brně zkoumá, jak larvy potemníka druhu Zophobas morio dokážou rozkládat různé typy plastů. Zjištění, jaké enzymy a další...

2. prosince 2025  10:53

Splašky už v krasu končit nebudou, obce kolem dokončují čistírny odpadních vod

Jeskynní potápěči České speleologické společnosti Petr Chmel, Radek Nejezchleb...

Vypouštění splašků do vzácné přírody Moravského krasu, které trvalo desítky let, se pomalu chýlí ke konci. Drtivá většina z třiadvaceti obcí v jeho okolí, které dosud neměly čistírnu vody vůbec nebo...

2. prosince 2025  10:15

Fakta a mýty o bitvě u Slavkova. Rabování, pískot Francouzů i pověst o čarodějnici

Bitvu u Slavkova z roku 1805 každoročně připomíná rekonstrukce nadšenců v...

Od legendární bitvy tří císařů u Slavkova uplynulo v úterý 220 let. Jedno z nejslavnějších vítězství Napoleona Bonaparta provází řada zajímavostí, které při příležitosti kulatého výročí připomíná...

2. prosince 2025  6:22

Strašák, který mizí. Z rozštěpu už krátce po narození zbude jen malá jizva

Specializované centrum ve Fakultní nemocnici Brno se věnuje léčbě rozštěpu....

Přibližně jedno ze šesti stovek dětí se narodí s rozštěpovou vadou v obličeji, která je důsledkem toho, že se během vývoje v děloze nespojí všechny tkáně rtu nebo patra. Takzvaný rozštěp může později...

1. prosince 2025  17:55

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

ANO v Brně zůstává v koalici. Vyměnili hodnoty za funkce, říká Schillerová

Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová po jednání jihomoravského předsednictva...

S koncem listopadu vypršela lhůta, kterou předsedkyně jihomoravského ANO Alena Schillerová dala svým brněnským spolustraníkům. Ti měli opustit městskou koalici, kterou tvoří mimo jiné také s ODS....

1. prosince 2025  11:06,  aktualizováno  16:51

Po dekádách znovu s Lucií. Chtělo se mi tancovat radostí, napsal Penk po koncertu

Michal Penk opět zpíval s Lucií

V říjnu se s bývalými parťáky z kapely Lucie po letech znovu setkal, na konci listopadu si s nimi Michal Penk „střihl“ i zpěv na brněnském koncertu. Jedna z předních českých hudebních skupin i tímto...

1. prosince 2025  14:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.