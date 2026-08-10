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Usnul na ulici, nebo bojoval o život? Muž v Brně nadýchal přes pět promile

Autor:
  9:19
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Lukáš BíbaMAFRA

Na první pohled to mohl být jen další opilý muž, který usnul na ulici. Strážníci ale v sobotu večer našli na brněnské Skořepce osmatřicetiletého muže ze Třebíčska v mnohem vážnějším stavu. Dechovou zkoušku s obtížemi zvládl absolvovat, policejní alkoholtester ukázal 5,07 promile. Tím se stal případem pro záchrannou službu.

Autohlídka brněnských strážníků v sobotu večer rutinně kontrolovala ulici Skořepka, když si všimla muže ležícího na zemi. Na oslovení téměř nereagoval a z jeho dechu byl výrazně cítit alkohol.

Dechová zkouška u osmatřicetiletého muže ze Třebíčska ukázala nebezpečných 5,07 promile.

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Pět promile přitom v Brně není úplně nevídaná hodnota. Jen před necelými dvěma týdny řešili strážníci případ šestapadesátiletého muže, který ležel na schodech v Benešově ulici. Po probuzení nadýchal přes pět promile a také skončil v péči záchranářů.

Ještě vyšší hodnotu naměřili brněnští strážníci loni v Řečkovicích. Čtyřiapadesátiletý muž tehdy ležel poblíž tramvajové trati a jeho stav znepokojil řidičku dopravního podniku. Strážníci muže nechali podrobit dechové zkoušce, při prvním pokusu však alkoholtester nedokázal hodnotu vůbec změřit.

Technické maximum strážníky používaného zařízení se přitom pohybuje kolem šesti promile. Při opakované zkoušce už ukázal 5,38 promile.

Rekordmanem strážníků z posledních let v Brně je případ z loňského května, kdy podnapilý muž ve Vránově ulici nadýchal 5,46 promile.

„S takto extrémními hodnotami se setkáváme zhruba jednou za měsíc. Je to sice časté, ale musíme také dodat, že denně řešíme okolo pěti až deseti případů silné podnapilosti,“ vysvětluje mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

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Podle odborníků může být hladina alkoholu už nad čtyři promile pro člověka smrtelná. Záleží však na jeho toleranci a dalších okolnostech. U hodnot kolem pěti promile už hrozí například bezvědomí, útlum dýchání nebo zástava dechu.

„Při takto vysoké hladině alkoholu už může být člověk skutečně v bezprostředním ohrožení života,“ uvedl Ghanem.

Strážníci proto přivolali zdravotníky. Ti muže po ošetření převezli do nemocnice.

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