V odlehlé osadě zůstala bezvládně ležet v mrazu, psí hrdina zachránil paničce život

Oldřich Haluza
  13:00
Pět a půl roku starý kříženec vlčáka a rotvajlera Ron miluje procházky po lese, aportování i plavání. Je výborný hlídač a zároveň obrovský mazel. Psí společník Lenky Svozílkové z Lulče na Vyškovsku však loni v únoru dokázal, že není jen obyčejným čtyřnohým parťákem. V naprosto kritické situaci totiž své majitelce zachránil život, když štěkal tak moc, že zalarmoval pomoc.
Pětiapůlletý Ron si vysloužil ocenění za záchranu své majitelky, která loni v únoru při cestě do dřevníku upadla, zlomila si čéšku v koleni a zůstala ležet venku v mrazu. | foto: archiv Lenky Svozílkové

Dnes pětiapůlletého Rona má Lenka Svozílková od štěněte.
Svozílková nikdy nepřestane být Ronovi za záchranu života vděčná. Za hrdinský skutek si její mazlíček dokonce vysloužil ocenění v anketě Statečné psí srdce neziskové organizace Animal Eye.

Společně žijí na polosamotě v chatové oblasti nedaleko zatopeného lomu v Lulči. Osudného 7. února loňského roku šla dnes čtyřiašedesátiletá žena okolo půl čtvrté odpoledne do dřevníku pro dřevo. Po cestě však omdlela.

Jak bezvládně upadla na zem, zlomila si čéšku v koleni a zůstala ležet venku v mrazu. Na místě, odkud nebylo z cesty vůbec vidět. Stmívalo se a v zimním období by ji tam pravděpodobně nikdo několik dnů nenašel.

Patříme k sobě, jezdí s námi i na dovolenou, říká o psím šampionovi policistka

Žena se sice snažila alespoň doplazit blíž k domu, ale byla stále slabší a vyčerpanější. Jak sama přiznává, k omdlévání u ní po smrti syna docházelo častěji. Psychicky prožívala velmi těžké období. O pomoc volala zraněná pejskařka téměř hodinu. Bezvýsledně.

Obrovské štěstí v neštěstí

Naštěstí u sebe měla Rona a shodou okolností tehdy procházela poblíž policejní hlídka. Svozílková měla obrovské štěstí v neštěstí, protože policisté v zimě do chatové oblasti zavítají přibližně jednou za měsíc. Přes zimu bydlí v osadě jen pár lidí.

Když čtyřnohý parťák zaslechl hlasy policistů vzdálených asi 150 metrů, okamžitě začal štěkat u plotu tak vytrvale, že je na sebe upozornil. Protože jim byl neúnavný štěkot podezřelý, zastavili se. Po chvíli pak uslyšeli i slabé volání ženy.

Ocenění pro Rona v anketě Statečné psí srdce převzal Dušan Stuchlík z rukou Leška a Venduly Wronkových. (26. května 2026)
Ron hlídku pustil na pozemek a dovedl ji přímo ke zraněné paničce. Policisté ženě poskytli první pomoc a přivolali záchranáře, kteří si ji převzali do péče.

„Ron mi doslova zachránil život. Kdyby policisty nepřivolal, v zimě bych venku nejspíš umrzla,“ uvědomuje si Svozílková. „Našli by mě až na jaře, raději si nepředstavovat. Asi nade mnou stálo sto strážných andělů,“ dodává.

Svozílková nikdy nepřestane být Ronovi za záchranu života vděčná. „Snažím se mu odvděčit co nejlepší péčí, jakou si může přát,“ poznamenává.

Z verandy sousedce pravidelně kradl krabice s mlékem, které si nosil domů. Vyhrabal si jamku, krabici prokousal, nechal mléko natéct do důlku a pak ho vypil. Nakonec obal rozkousal, aby nezůstaly důkazy.

Lenka SvozílkováRonova majitelka

Příběh, který mohl skončit tragicky, ale díky oddanému psovi měl šťastný konec, zaznamenali i v neziskové organizaci Animal Eye. V její anketě Statečné psí srdce získal nyní Ron za hrdinský skutek ocenění v kategorii záchranný čin neslužebních psů – laiků.

„Příběh z Vyškovska znovu ukazuje, jak silné pouto může vzniknout mezi člověkem a psem. V krizových chvílích totiž nerozhoduje jen výcvik, ale především oddanost, intuice a schopnost vycítit, že jde o život,“ oceňují organizátoři ankety.

„Pes je prostě pes“

Když se Svozílková dozvěděla o ceně pro svého mazlíčka, byl to pro ni šok. Ale příjemný. „Potěšilo nás to. Ron si ocenění jednoznačně zaslouží,“ říká vděčně.

Rona si pořídila jako štěně poté, co se z Prostějova před několika lety přestěhovala na polosamotu do odlehlé chatové oblasti jen pár desítek metrů od lesa. Chtěla mít po boku spolehlivého hlídacího parťáka. „Doma sice mám pět koček, ale pes je prostě pes,“ usmívá se.

Její čtyřnohý mazlíček má k dispozici velkou zahradu, kde může pobíhat a dovádět. Podle majitelky je pro něj největší odměnou, když si s ním někdo půl dne hraje. „Když přijede přítel a dovádí spolu, je nejšťastnější. Jsem o berlích, takže se mu nemohu v tomto smyslu tolik věnovat. Pro Rona je proto vítaný každý, kdo si s ním pohraje nebo ho pohraje,“ vysvětluje milovnice zvířat.

Psi ve městě mívají paradoxně lepší život než ti na vesnici, říká odborník

Společnost lidí čtyřnohý parťák vyhledává a pozornost si umí doslova vynutit, ať už hlavou nebo tlapkou. „A někdy je až příliš chytrý. Když byl ještě mladý, dokázal si udělat díru v plotě a chodit k sousedce ‚nakupovat‘. Z verandy jí pravidelně kradl krabice s mlékem, které si nosil domů, vyhrabal si jamku, krabici prokousal, nechal mléko natéct do důlku a pak ho vypil. Nakonec obal rozkousal, aby nezůstaly důkazy,“ popisuje úsměvnou příhodu Svozílková.

Přiznává přitom, že jí trvalo téměř měsíc, než přišla na to, že sousedce mléko nekrade žádný zloděj, ale její čtyřnohý „samoobslužný zákazník“.

Svozílková, která pracuje jako noční strážná ve Vyškově, si s Ronem pro ocenění nemohla přijet kvůli zdravotnímu stavu. I když si cenu osobně z rukou Leška a Venduly Wronkových při úterním slavnostním vyhlášení v historických prostorách Písecké brány na Praze 6 nepřevzala, radost jí to nekazí. Teď si hlavně přeje, aby se Ron uzdravil, protože trpí zánětem prostaty. Věří, že po dobrání léků uslyší na veterině dobré zprávy.

Ocenění pátrači i pomocník v Libanonu

V anketě Statečné psí srdce se dostalo i na další čtyřnohé hrdiny. Jejich příběhy opět ukázaly, jak pes vstupuje do lidského života v jeho nejrůznějších podobách – od zásahů v náročném terénu a pátracích akcí až po dlouhodobou podporu, která lidem umožňuje zvládat situace, jež by jinak byly obtížně řešitelné.

„Letošní ročník potvrdil, že hranice mezi běžným dnem a okamžiky, kdy rozhodují minuty, je velmi tenká. Vidíme psy, kteří pracují v extrémních podmínkách, i ty, kteří tiše doprovázejí své majitele a reagují na změny, které člověk sám často nedokáže včas rozpoznat. Právě tato šíře je pro Statečné psí srdce zásadní,“ říká ředitelka ankety Zuzana Rennerová.

Ocenění se dočkali psí hrdinové dohromady v pěti kategoriích. Další ceny předali olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová, herec Ondřej Vetchý a zástupce náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky Otakar Foltýn. Slavnostním ceremoniálem provázela patronka ankety Kateřina Brožová.

Dřív plnili příkazy, teď pracují za odměnu, říká kynoložka. Ze psů dělá šampiony

Ocenění v kategorii služebních a záchranářských psů si z rukou Foltýna převzala psovodka Kristýna Schusterová z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje s německým ovčákem Leader European. Pes loni v lednu pomohl při pátrání v mrazivé noci najít muže ve vážné psychické krizi. Při nalezení měl v podbřišku zabodnutý nůž, přežil díky rychlé pomoci policistů a záchranářů. Leader navíc letos pomohl i při dalším pátrání po člověku, který chtěl spáchat sebevraždu.

Kategorie Spící srdce určené pro psy in memoriam patřila za loňský rok velkému knírači pojmenovanému Gandall Vendulo od policistů z krajského ředitelství v Ústí nad Labem. „Během své služby se podílel na řadě pátracích akcí v náročném terénu a opakovaně pomohl při hledání pohřešovaných osob. Patřil mezi spolehlivé vyhledávací psy, kteří zasahují v situacích, kde rozhodují minuty,“ vysvětlují pořadatelé.

24. března 2026

Neumannová ocenila v kategorii Pomáhající srdce fenku zlatého retrívra Tara of Clear Passion, která dlouhodobě pomáhá jako asistenční pes. Její majitelka má posttraumatickou stresovou poruchou a trpí také epileptickými záchvaty. Tara jí pomáhá zvládat panické stavy a žít plnohodnotnější život.

Mezi oceněné se zařadil i německý krátkosrstý ohař Darren od Tekly od hasičů z Pardubického kraje. Se svým psovodem Davidem Hynkem absolvoval desítky specializovaných výcviků a cvičení v Česku i v zahraničí. Opakovaně se však účastnil také reálných záchranných operací, kde šlo o minuty a rozhodoval každý pohyb v troskách. Pomáhal například po ničivém výbuchu v libanonském Bejrútu v roce 2020 nebo o tři roky později po zemětřesení v Turecku.

