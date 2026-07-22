Odchycený pes měl popáleniny, kriminalisté obvinili dvojici z týrání zvířat

„Kriminalisté zahájili trestní stíhání mladého muže a ženy středního věku pro podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat ve formě spolupachatelství,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Bližší podrobnosti, do jaké právní klasifikace tento čin policisté směřují, mluvčí nesdělil. Podle trestního zákoníku se sazba pohybuje od šesti měsíců až do šesti let.
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„Kriminalisté nadále intenzivně prověřují všechny okolnosti případu a pokračují v dalších procesních úkonech trestního řízení,“ sdělil pouze Vala s tím, že trestní stíhání obviněných je vedeno na svobodě. Nejsou tak ve vazbě.
Případem se policisté zabývají od května, kdy také krátce po oznámení šlapanickým strážníky vyslechli majitele psa. Jak on v celém případu figuruje, mluvčí nesdělil, ani to, jaký vztah má ke zvířeti obviněná žena.