Čivavu krmil čokoládou a vodkou. Pes má mít, co mu chutná, hájí se majitel

Policisté v minulých dnech dorazili do jednoho z domů na Tišnovsku na základě podnětu od lidí, kteří si všimli, že tu má jeden z obyvatel psa v ne zrovna dobrém stavu. Na místě příslušníci zjistili, že oznámení nebylo marné.

Hlídka čivavu, která byla většinu času uvázaná ve sprchovém koutě, okamžitě odvezla k veterinářům. „Jejich snaha o záchranu ale byla marná,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Muž se následně přiznal, že o psa řádně nepečoval, dokonce prozradil, jak jej krmil. „Čivava dostávala obvykle sousta z páníčkova talíře. Ve velké míře pak sladkosti, především čokoládu. K tomu pila kofolu a občas dostala i vodku,“ vylíčil mluvčí.

Majitel takový jídelníček podle Maláška hájil tím, že zvíře má dostávat to, co mu chutná. Opačného názoru byli ovšem veterináři, kteří nebohou čivavu pitvali. „Po pitvě konstatovali, že do tohoto stavu se dostala právě způsobem stravování,“ doplnil. Fotografie psa nezveřejnil, podle něj by to ani nebylo vhodné.

Trestní stíhání i díky přiznání majitele nejspíš nebude dlouho trvat. Za zanedbání péče o zvíře hrozí muži až dva roky vězení.