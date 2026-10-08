Psí král Lužánek Fin má v parku sochu, díky mikrofonům reaguje na podněty okolí

Nejde to ledajakou sochu. Pes je napojený na server a má vlastní IP adresu. Díky mikrofonům umístěným přímo v soše a v parapetu kavárny bude reagovat na podněty okolí, například na světlo, pohyb nebo třeba na zvuky z protější budovy konzervatoře. Možná také bude do budoucna pracovat s umělou inteligencí. „Může mňoukat, kvákat, může odpovídat hlasem Brigitte Bardotové, může dělat cokoliv,“ pousměje se Kalvoda.
Psa naskenoval ještě za jeho života pomocí 3D skenerů, když se nudil při covidu. Zachytil jeho pozici, srst i další detaily. Vzniklo zhruba padesát fragmentů 3D obrazů, které se poté musely pospojovat a vytisknout na 3D tiskárně. Kdejaký páníček se může podivovat, jak pes vydržel při skenování půl hodiny sedět.
„Fin byl unikátní, jedná se o odraz jeho duše a bytosti a unikátní charakter,“ popisuje autor, sochař Jiří Pec. „Krmil jsem ho jerky, opravdu seděl a koukal na kousíček masa, takže v téhle poloze je zaznamenaný – jak kouká a prosí,“ dodává Kalvoda.
Podle majitele byl Fin veřejně známou osobností, proto se pro sochu rozhodl. Už v minulosti mu během prezidentských voleb založili recesistickou stránku Fin for President, kde získal přes šest tisíc sledujících. Hrály si s ním kolemjdoucí děti, lidé se zastavovali a fotili se s ním. „Fotka s krásným psem potěší každého,“ komentuje Kalvoda.
Pes byl podle něj naprosto bezkonfliktní a bezproblémový. „Zažil jsem dvakrát nebo třikrát, že byl na někoho zlý nebo zaštěkal. Pak jsme zjistili, že to byl člověk, který tady krade, takže ten pes asi věděl, že má špatné svědomí,“ dodává. Když zjistili, že má Fin rakovinu, uspořádali mu rozloučení, při kterém si pes sedl na pódium a lidé mu tleskali. „Myslím, že sám sebe opravdu vnímal jako hvězdu a populárně veřejnou osobnost,“ směje se Kalvoda.
Socha je podle něj pěkná vzpomínka nejen na konkrétního psa, ale obecně na psí svobodu, kterou dostal a díky které těšil spoustu lidí. Proto je socha také nasměřována k plastice Svantovíta, kterou v Lužánkách instalovali v roce 2017. „Nedívá se na člověka a jeho pánem není člověk, ale Bůh, duch nebo vesmír, ať to každý vidí, jak chce,“ vysvětluje umístění sochy.
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Symbolicky vybrali i samotné místo. Fin si sem chodil lehávat během horkých letních dnů. „Když jsme teď chystali podstavec, našli jsme tam i tři ohlodané klacíky, tak jsme je uložili do základu sochy,“ říká. Původně totiž z místa chtěli udělat také Finův hrob, kvůli legislativě ho nakonec pochovali jinde. „Pozemek si pronajímáme od města za jednu korunu ročně,“ dodává Kalvoda.
Celková cena sochy je 190 tisíc korun. Jihomoravský kraj přispěl částkou 110 tisíc, 20 tisíc získali od Brna a 20 tisíc od kavárny Ponava. Přes 50 tisíc se také vybralo od veřejnosti, konkrétně 113 fanoušků, kteří se rozhodli podpořit tento projekt.
Fin je také důvodem, proč se Kalvoda dostal ke kavárně Ponava. Kvůli procházkám se psem po Lužánkách narazil na budovu současné kavárny, kde potkal svého kamaráda, tehdejšího majitele. „Tak jsem si říkal, že otevřít si kavárnu tady by bylo fajn: pes bude v přírodě a já tady můžu pracovat,“ vysvětluje Kalvoda.
S instalací sochy bylo do poslední chvíle napínavé, zda ji budou moci vůbec v parku umístit. Park Lužánky je památkově chráněný, takže tvůrci řešili, zda instalace spadá pod schválení památkářů. „Kdyby ano, pravděpodobně by celá věc padla, jelikož by to bylo složité a na dlouho. Ale jelikož socha není pevně spojená se zemí, dá se sem umístit i bez souhlasu,“ vysvětluje Kalvoda. Museli proto vymyslet provizorní, ale dostatečně pevné ukotvení, ke kterému nakonec využili přenosné betonové kostky.