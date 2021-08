Psi slavné chovatelky živoří mezi potkany. Navíc čelí podezření z množení

V chování psů působila jako blesk z čistého nebe. Chtěla, ať se to v Česku oživí zahraniční krví. Jezdila do ciziny, byla chovatelkou s velkým Ch. Tak popisuje Markéta Horáková počínání Mileny Růžičkové, od níž si koupila již dva retrívry. Jenže velké vize vzaly za své. „Když jsem naposledy přijela do jejího domu, zírala jsem, do čeho Milka spadla a v jakém stavu jsou její zvířata,“ kroutí hlavou Horáková.