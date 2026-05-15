Mladí už nepili, tak paříme dál jinde. Taneční Perpetuum v Brně ztichlo

  11:24
Legendární brněnský klub Perpetuum po pětadvaceti letech skončil. Podle majitele Davida Vaška se proměnil způsob noční zábavy i chování mladé generace. „Mladí už tolik nepijí, radši volí venkovní akce,“ vysvětluje důvod uzavření podniku v Rooseveltově ulici. Fanoušci elektronické hudby ale tvrdí, že komunita žije dál – jen na nových adresách.
Taneční klub Perpetuum v Brně ukončil v dubnu provoz. | foto: facebook Perpetuum Brno

Přestože v Perpetuu v Rooseveltově ulici po čtvrt století hudba utichla už na začátku dubna, příznivci brněnského undergroundu na klub dál vzpomínají jako na místo, které formovalo jednu generaci taneční scény.

„Vždy tam byla skvělá atmosféra, kterou netvořil jen samotný zvuk a prostor, ale i společnost,“ popisuje dlouholetý návštěvník Mario Kocáb alias DJ Moonrise. V klubu strávil desítky nocí jako posluchač i DJ. „Spousta studentů odcházela až ráno po zavíračce rovnou do školy,“ vypráví.

Příchozí se podle něj dělili na stálé návštěvníky a zvědavce, kteří přišli náhodou. „Ale hodně z nich se nakonec vracelo pravidelně,“ dodává. Silné zážitky si prý odnášel téměř z každé návštěvy. „Líbilo se mi, jak lidé začali okamžitě tancovat, jakmile sešli po schodech dolů na parket,“ říká Kocáb.

Na legendární afterparty navazující na velké akce, jako byla techno party Apokalypsa, zase vzpomíná Aleš Stříž alias DJ Alexx, jehož hudební kariéra začínala právě v Perpetuu. „Kolem šesté ráno se před klubem tvořily dlouhé fronty lidí přesouvajících se z končících akcí. Uvnitř pak energie vydržela na parketu až do odpoledne,“ vypráví bývalý rezidentní DJ. „Byl to fenomén, který ovlivnil celou generaci tanečních příznivců,“ dodává.

Dopadli jsme podobně jako Melodka

Podle majitele Davida Vaška ale podobný model dnes přestává fungovat. Kromě změny návyků mladých lidí sehrála roli i ekonomika provozu. „Mladí už tolik nepijí, radši volí venkovní akce,“ říká Vašek, který se nově věnuje gastronomii.

Hudební komunita podle organizátorů nezaniká, pouze se přesouvá do jiných podniků a formátů akcí. Kocáb dnes chodí například do Exit Music Clubu na náměstí Svobody nebo do podniku Pul.Pit na Kapucínském náměstí. Za některými akcemi vyráží i na Slovensko.

Na ducha Perpetua chce navázat také Luděk Skoumal, který posledních pět let zajišťoval propagaci klubu. Současnou situaci přirovnává k příběhu Melodky, která po ztrátě prostor několik let hledala nové zázemí.

„Dopadli jsme podobně jako Melodka. Taky hledali dva tři roky nový prostor a nakonec ho našli. Snad budeme rychlejší,“ říká Skoumal s tím, že hledá místo, kde by mohlo Perpetuum znovu ožít.

Skoumal nyní pořádá vlastní drum and bassové akce pod značkou Bassproof. Jedna z nich se uskuteční v sobotu 16. května v parku Koliště v centru Brna. Open air začne v pět hodin odpoledne a vstup bude zdarma. Po jedenácté večer program pokračuje v prostoru BASE v Hilleho ulici.

„Brněnskou scénu bych rozdělil na velké podniky, jako je Fléda, a menší undergroundové kluby. Perpetuum určitě patřilo do té druhé skupiny,“ myslí si Skoumal. Podle něj si jednotlivé podniky přímo nekonkurují a každé místo oslovuje jiné publikum. „Měli jsme společný kalendář a každý uspokojoval jiné posluchače,“ dodává.

Za hudbou dnes mohou lidé vyrazit také do Metro Music Baru v Poštovské ulici, do Sono Centra na Veveří nebo do ARTBARu ve Štefánikově ulici. Koncerty pořádá také Hospůdka Stará Pekárna.

„Komunita v Brně má kde žít, jen na nové adrese,“ dodává DJ Alexx.

