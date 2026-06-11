Brno má zájem o pavilon z výstavy Expo v Japonsku, doplnil by haly na výstavišti

Český pavilon nyní zůstává v Japonsku jako poslední. Zájemci, kteří jej chtěli získat, totiž postupně svůj záměr vzdali, zejména kvůli finančním nákladům. Pavilon chtěl Hradec Králové, který však nakonec otočil, ustoupily i Pardubice. O iniciativě Brna, které projevilo snahu až v posledních týdnech, informovala jako první Česká televize.
„Je logické, že jako největší výstaviště dáme nabídku k jednání, když se český stát snaží pavilon zatím neúspěšně udat,“ uvedl pro iDNES.cz generální ředitel Veletrhů Brno Jan Kubata.
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Podle něj existují tři místa, kde by pavilon mohl v areálu vyrůst. Jako nejpravděpodobnější vidí volnou plochu mezi pavilonem Z a dokončovanou sportovní arénou. „Byl by tam synergický efekt,“ míní ředitel, podle nějž by výstaviště pro pavilon našlo využití.
„Myšlenka to není špatná, ale je třeba znát větší podrobnosti ohledně ekonomiky,“ sdělil brněnský radní Jiří Oliva (dříve SOCDEM), který má pod sebou majetkovou gesci.
Vedení Veletrhů Brno, které nabídku zpracovalo a zaslalo na pověřená místa, ji spočítalo na takovou sumu, aby dávala městské firmě ekonomický smysl. Kubata však naznačil, že čtvrt miliardy, o nichž se hovoří jako o veškerých nákladech, by nebyla firma schopna sama unést.
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Podobně hovoří i Ostrava, která vedle Brna zůstává jediným dalším zájemcem. Tamní vedení řeší, jestli by náklady nešlo co nejvíce snížit a nejlépe uhradit z nějaké dotace.
„Pro nás by to bylo zajímavé, pokud bychom náklady na redistribuci a dovoz nemuseli hradit vůbec z vlastních peněz, tedy kdyby to bylo pokryto z 80 až 100 procent. Stále by ale za námi šly desítky milionů na přípravu, realizaci stavby v místě, ale hlavně na provoz,“ sdělil nedávno pro server Seznam zprávy ostravský primátor Jan Dohnal (ODS).