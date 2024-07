Desítky tisíc nadúmrtí z horka mi nepřijdou jako normální cena, říká klimatolog

Jak jste na tom vy osobně, máte radši chladno, nebo vedra?

Raději to první, protože v zimě se může člověk obléct a nějak to zvládne. Navíc se dá lyžovat, to je větší zábava než v létě, kdy je těžké se zchladit. Ale kupodivu jsem o tom nikdy moc nepřemýšlel. (směje se)

O počasí jinak přemýšlíte pořád. A letos zažíváme nezvyklé měsíce. Konec zimy byl nadmíru teplý, už v dubnu přišel první tropický den, pár dnů nato zase mrazy s ničivým dopadem na úrodu…

Duben je tímto aprílovým počasím typický, střídají se teplé a chladné epizody, výjimečné jsou však extrémní rozdíly, které počasí letos přineslo. Běžně máme v dubnu pět šest dnů, kdy teplota klesne pod bod mrazu vlivem studeného vzduchu ze severu nebo severovýchodu. Problém je, že předtím bylo dlouhé teplé období. A to je právě problém změny klimatu, že se k nám abnormálně teplý vzduch dostává po dlouhou dobu a vegetace se stihne vyvinout do stadia, kdy už je mrazy ohrožena. V minulosti to nebylo zvykem, mrazy takové škody nezpůsobovaly.