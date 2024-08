Nesloužící lékař je jako prostitutka, řekl šéf nemocnice ke krizi na chirurgii

Piler situaci ve středu řešil na schůzce s vedením města. Politici si jej pozvali k vysvětlení poté, co jim nespokojení chirurgové poslali dopis, v němž si stěžují na personální nouzi a šéfovo nevhodné chování. Pobouřil je jeho výrok, že lékař, který neslouží, je jako prostitutka, která nešlape.

„Nebylo vhodné to tak říct. Nicméně jsem čtyřicet let dělal reálnou chirurgii a sloužil ve dne v noci. Považoval jsem to za naprosto nezbytnou a potřebnou součást lékařské péče,“ vysvětlil svoje myšlenkové pochody Piler.

Kritická reakce na Pilerovo vyjádření nicméně přišla i z nejvyšších míst brněnské radnice. „V žádné situaci není vhodné vyjadřovat se neslušně a vulgárně a mělo by být dobrou stránkou vrcholného manažera, aby nepřistupoval k takovým cestám,“ vzkázala primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Šest lékařů oznámilo výpovědi z přesčasů od října, po Pilerově jednání s politiky si nechávají zadní vrátka. Za dva týdny se mají všechny tři strany – vedení města, ředitel Piler a zástupci nespokojených lékařů – sejít znovu, aby prodiskutovaly konkrétní návrhy řešení.

Piler věří, že vedoucí pozici obsadí bez problémů. Do prodlouženého konkurzu na vedoucí post se totiž přihlásil jenom jeden uchazeč.

Lékaři si stěžovali nejen na jeho neprofesionální přístup, ale i na porušování svých práv, vyplývajících z uzavřených pracovních smluv, kolektivních smluv a dohod. Z chirurgie jich v posledních měsících několik odešlo a vznikl podstav. Nyní je tam čtrnáct lékařů, přičemž k zajištění kvalitního fungování a rozpisu služeb bez přetěžování je jich potřeba dvacet, míní lékaři.

Jednání se zástupci města označil Piler za vstřícné, korektní a otevřené. „Potvrdil jsem, že Úrazová nemocnice dál funguje v plné míře. Nedostatek lékařů je obecný problém, ale nastínil jsem řešení, které se mi myslím podaří dotáhnout do konce ve velmi krátké době. Tím je příchod nového primáře a lékařů, ať už zkušených s atestací, nebo mladých, kteří se u nás budou dál rozvíjet,“ uvedl.

Místo primáře je podle něj pro určitý typ lidí atraktivní. Věří, že příchod nových lékařů vyřeší problém s dodržením přesčasů v rozsahu 416 hodin. „Jsou i další způsoby sloužení, které se dají zavést. Jistě se dohodneme,“ dodal.

Lékaři podle jejich zmocněnce Františka Brzáka radním předestřeli své požadavky. „Hlavní otázkou bylo posílení stávajícího týmu, stabilizace a zamezení toho, aby další lékaři odcházeli,“ řekl Brzák. Další požadavky lékařů nechtěl komentovat. „Uvidíme, jak se nemocnice postaví k náboru. Nyní jsme se dohodli na dalším jednání a dovedu si představit i scénář, že lékaři výpovědi stáhnou, ale nechci nic předjímat. Pokud to ale ze strany lékařů bude možné, vyjdou městu vstříc, aby byla péče zachována,“ konstatoval.

Zastupitelka pro zdravotnictví Dagmar Seidlová (TOP 09) uvedla, že Úrazová nemocnice je pro chirurga zajímavé místo. „Sama ale sháním anesteziology na své oddělení a je to velmi obtížné,“ dodala Seidlová, jež je primářkou anesteziologicko-resuscitačního oddělení ve Fakultní nemocnici Brno.