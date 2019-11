Řidič čelil exekuci za zranění dětí na přechodu, teď chce odškodné od státu

6:28 , aktualizováno 6:28

Je to už devět let, co řidič avie Pavel Dekař na přechodu najel do přecházejících dětí ze školky a dvě zranil. Kromě vězení mu soud uložil také povinnost zaplatit odškodné, peníze od něj skrz exekutora vymáhala pojišťovna. Dekař to vnímá jako újmu a sám žádá odškodnění po státu.