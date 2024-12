Student zachránil bezvládného seniora masáží srdce. Mozek mi vypnul, líčí

Pro Patrika to byl docela obyčejný den, po příjezdu ze školy si chtěl doma v Pohořelicích na náměstí vyzvednout balíček. Pak si ale se sluchátky v uších všiml, jak na něj zoufale mává prodavačka z nedalekého obchodu. Nejprve se domníval, že potřebuje pomoct vyložit zboží, když ale vešel do obchodu, nastal šok. Přímo před ním na pultu bezvládně ležel osmašedesátiletý pan Miloš a Patrik si hned uvědomil vážnost situace.

„V životě jsem ještě neviděl nikoho v takovém stavu a ten pocit, který mi to navodilo, byl hrozný,“ vzpomíná.

Podle instrukcí záchranářů, s nimiž prodavačka telefonovala, přenesli muže na zem. Patrik mu zaklonil hlavu, odepnul kšandy a začal s resuscitací. Nikdy předtím přitom masáž srdce ani nezkoušel. „Snažil jsem se do toho dát opravdu všechno. Slyšel jsem, že je lepší více přitlačit a třeba zlomit žebro, hlavně ale zachránit život,“ svěřuje se mladík.

Naděje v něm vzplanula, když viděl, že se pan Miloš sám nadechl. Potom ale znovu dýchat přestal. „To se opakovalo několikrát. Vypadal jako ryba na suchu lapající po dechu. Vůbec jsem netušil, co se děje a jestli mám stále pokračovat s masáží,“ přibližuje Patrik.

Mladý student elektrotechniky v oživování vytrvale pokračoval až do příjezdu sanitky. Po celou dobu mu přitom v hlavě hrála píseň Stayin Alive od skupiny Bee Gees, o níž se říká, že má výborný rytmus právě na provádění resuscitace. „Kromě toho mi ale mozek úplně vypnul a jelo za mě jen tělo,“ odkrývá, jak se tehdy cítil.

Výčitky, pak euforie

Když se na místo dostavili záchranáři, zjistili od prodavačky základní informace, převzali si pacienta a poslali Patrika domů. „Nechtěli, abych viděl, kdyby se ho nepodařilo zachránit,“ vysvětluje. Mladík tedy odcházel s tím, že neví, jak boj o život pana Miloše dopadne. „Přemýšlel jsem, jestli jsem udělal všechno, co jsem mohl, jestli jsem nemohl udělat víc. Doma mi pak hlavou probíhaly ty nejčernější scénáře a bál jsem se, jak to skončí,“ líčí středoškolák.

O tom, že muž přežil, se Patrik dozvěděl až další den. Přesto, že se se zachráněným vůbec neznal, byl z jeho zotavení v euforii. „Celou dobu jsem moc doufal, že bude v pořádku, když jsem zjistil, že to tak je, byl jsem hrdý na to, co jsem pro něj udělal,“ přiznává Patrik.

Poté, co se telefonicky spojili, se Patrikovo nadšení ještě znásobilo. „Pan Miloš je strašně hodný a pozitivní člověk. Jsem nesmírně šťastný, že tady s námi může ještě dlouho být,“ komentuje zachránce. Osobní setkání plánuje dvojice v únoru.

Za to, co dokázal, je na sebe sice Patrik pyšný, nechce si ale brát všechny zásluhy jen pro sebe. „Udělal jsem jen jednu část. Paní prodavačka zavolala záchranáře a ti pak podali pacientovi léky. Život jsme zachránili všichni společně,“ prohlašuje skromně mladý hrdina.

Nečekaná pozornost

Zanedlouho od incidentu kontaktovala Patrika brněnská záchranka, která se o celý případ starala. Mladému hrdinovi chtěla za jeho čin poděkovat prohlídkou jejich prostorů a napsat o něm článek. Personál ho provedl od sanitek až po dispečink, kam lidé volají, když potřebují pomoc. „Nahoře na dispečinku bych si dokázal představit i sám sebe, ale určitě by to chtělo praxi,“ připouští středoškolák.

Článek záchranky o jeho hrdinství se začal rychle šířit po sociálních sítích. Mladík nečekal tolik pozornosti, ale rád si pročítal komentáře pod příspěvkem. Většina Patrikův čin chválila a obdivovala jeho statečnost, což v něm vyvolalo pocit zadostiučinění. Někteří lidé dokonce mladému studentovi doporučovali kariéru záchranáře, on sám se však na tuto práci necítí. „Neunesl bych, kdyby přede mnou někdo skutečně umřel,“ vysvětluje svou zdráhavost.

Nejvíce Patrika zaujalo, když někdo zareagoval svým vlastním příběhem, který neměl tak šťastný konec. „Jsem rád, že se ozval někdo, kdo si prošel podobnou situací. Bylo pro mě dobré vědět, že i takoví lidé existují,“ oceňuje sdílnost ostatních.

Nový pohled na svět

Přestože Patrika vždy lákalo stát se hasičem a pomáhat lidem v krizových situacích, studuje nyní v Brně elektrotechniku na střední průmyslové škole. Jeho velkým koníčkem je posilování. Právě díky tomu dokázal dostatečně dlouho a silně stlačovat hrudník zkolabovaného seniora.

Cvičení Patrik zpočátku vnímal jako odpověď na negativní komentáře o jeho útlé postavě. Tvrdou prací začal nabírat nejen svalovou hmotu, ale i větší sebevědomí. V budoucnu by se rád zúčastnil bodybuildingové soutěže, aby mohl na pódiu ukázat, jak své tělo zvládl proměnit. Momentálně také uvažuje o kurzu na fitness trenéra. „Kdybych měl snít opravdu ve velkém, chtěl bych mít vlastní posilovnu, kde bych mohl předávat dál své zkušenosti,“ přemítá nad svým dalším směřováním.

I když je aspirující trenér vděčný, že byl ve správný čas na správném místě a měl možnost někomu pomoct přežít, nikdy už by v podobné situaci být nechtěl. „Bylo to pro mě opravdu těžké zpracovat a ještě horší by to bylo, kdyby to pan Miloš nezvládl,“ podotýká. Z celé situace si však alespoň odnáší nový pohled na svět. „Život je jen jeden a nikdo neví, co se kdy může stát. Proto je důležité, aby člověk dělal to, po čem touží a užíval si každý den naplno,“ předává svá nově nabytá moudra pohořelický hrdina.