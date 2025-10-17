V Brně se ztratila pětiletá děvčátka. Policisté ukázali video z pátrání

Autor:
  18:20
Do hledání dvojice ztracených děvčátek v brněnské Líšni se ve čtvrtek odpoledne zapojili strážníci, policisté i řidiči MHD. Najít je se nakonec podařilo jednomu z velitelů bezpečnostních složek. Policisté nyní z pátrání zveřejnili napínavé video.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Pětiletá děvčátka se zatoulala, když šla společně parkem. Pátrat po nich podle mluvčího policie Petra Valy vyrazili vedle policistů také někteří z rodinných příslušníků, městští strážníci a zapojeni byli i řidiči dopravního podniku.

„Dáme vědět dopravnímu dispečinku, ten všechny řidiče upozorní, že se hledají dvě děti, a kdyby si řidiči všimli, že tam cestuje dítě, které odpovídá popisu, nahlásí to,“ popsal Vala součinnost.

Hledání bylo velice intenzivní i z toho důvodu, že dívky mohly z místa odjet tramvají, a tak bylo důležité jednat rychle. Strážníci se proto ihned začali ptát kolemjdoucích, zda děti neviděli. Do akce se zapojili také velitelé.

Policisté hledali pětiletého chlapce, ten mezitím koukal v autě na pohádky

A právě policejní velitel obě dívky zhruba za hodinu nalezl nedaleko místního dětského hřiště. Pátrání tak mělo šťastný konec. Policisté plačtivé děti odevzdali rodičům a předali dívkám plyšového medvídka za statečnost.

Roli hraje každá minuta

Policejní mluvčí Vala vyzdvihl naléhavost takovéto události. „Ztracené dítě je vždy mimořádná situace, kdy hraje roli každá minuta. U malých dětí hrozí riziko úrazu a na podzim také podchlazení či jiné nebezpečí,“ uvedl.

„Pokud dítě zmizí, není nač čekat, volejte policii bez prodlení. I krátké čekání, jestli se neobjeví samo, může znamenat ztrátu drahocenného času. Čím dříve je pohřešování oznámeno, tím větší je šance, že dítě najdeme v pořádku,“ dodal.

Mluvčí také uvedl, že předejít podobným situacím mohou moderní technologie, jako chytré hodinky s GPS nebo aplikace, které sdílejí polohu dětí.

Podle Valy je důležité potomky o krizových situacích informovat. „I přesto je nutné děti učit, aby zůstávaly poblíž dospělých a v případě, že se ztratí, vyhledaly policistu nebo jinou důvěryhodnou osobu.“

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Bytový dům v Brně postavili přímo v bývalém kamenolomu. Podívejte se

Bytový dům Diorit najdete v areálu bývalého kamenolomu, na opuštěných pozemcích na rozhraní brněnských městských částí Komín a Bystrc, v sevřeném říčním údolí řeky Svratky. Více než netradiční...

Vyzkoušeli jsme český horor o brněnském metru. A zažili něco trochu jiného

V rámci festivalu demoverzí na Steamu uvolnil český vývojář Spytihněv i ukázku ze svého chystaného hororu odehrávajícího se v Brně. Po krátké ukázce však máme pocit, že nás chce autor spíše pobavit,...

Bič na arogantní řidiče v centru Brna. U náměstí budou semafory s trvalou červenou

Opakované výmluvy šoférů, kteří neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna, brzy vezmou za své. Vjezdy na centrální náměstí Svobody totiž budou od nového roku řídit semafory. Jakmile pomine...

Přináší zážitky, hájí miliardář sruby v radějovské oboře. Úřady je chtějí zbořit

Nelegálně postavené sruby v radějovské oboře na Hodonínsku by měly jít k zemi. Plyne to z rozhodnutí jihomoravského krajského úřadu, kam se majitel obory a miliardář Leoš Novotný starší obrátil se...

Byty, zeleň i místo pro nový stadion. Brno představilo vizi pro Lužánky

Atraktivní a zároveň udržitelná čtvrť plná zeleně má vyrůst v brněnské lokalitě za Lužánkami, která se skloňuje hlavně s vytouženým fotbalovým stadionem. Město ve středu představilo vítězný návrh ze...

ONLINE: Kladno s Jágrem v sestavě vede, prohrávají Kometa, Pardubice i Litvínov

Sledujeme online

Hokejisté Brna mají v 15. extraligovém kole možnost vrátit se poprvé od konce září do čela soutěže, od 18 hodin hrají s Mladou Boleslaví. Ve zbylých třech zápasech se Vítkovice na Kladně, které...

17. října 2025  18:12,  aktualizováno  18:30

V Brně se ztratila pětiletá děvčátka. Policisté ukázali video z pátrání

Do hledání dvojice ztracených děvčátek v brněnské Líšni se ve čtvrtek odpoledne zapojili strážníci, policisté i řidiči MHD. Najít je se nakonec podařilo jednomu z velitelů bezpečnostních složek....

17. října 2025  18:20

Na muzikál Winton přijely zachráněné děti i jeho syn. O díky moc nestál, vzpomínají

Milena Grenfell-Bainesová a její sestra Eva Paddocková, za svobodna Fleischmanovy, v roce 1939 odjely z Československa jedním z vlaků, které odvážel do Anglie židovské děti ohrožené nacistickým...

17. října 2025  17:13

„Nelžete o nás.“ Brněnská univerzita chce od pražské rektorky Králíčkové omluvu

Vedení Masarykovy univerzity (MUNI) v Brně zvažuje předžalobní výzvu na rektorku Univerzity Karlovy (UK) Milenu Králíčkovou. Důvodem je její vyjádření pro Hospodářské noviny, kde uvedla, že brněnská...

17. října 2025  15:58,  aktualizováno  16:26

Na stodesítce šofér prosvištěl okolo hlídky téměř dvoustovkou, přišel o řidičák

Značky omezující povolenou rychlost na 110 kilometrů v hodině ve středu ignoroval cizinec ve Škodě Superb. Okolo policejní hlídky na dálnici D46 před Vyškovem prosvištěl téměř dvoustovkou. Na místě...

17. října 2025  15:32

Silně opilý šofér se řítil Brnem s proraženými koly. Vezl 83letou matku

V brněnském provozu zaujal minulý pátek ostatní šoféry zvláštní jízdou v autě, které mělo obě levé pneumatiky proražené. Padesátník za volantem měl kromě nich poničený celý levý přední bok vozu a...

17. října 2025  13:52

Přes plnou čáru, na červenou. Policie ukázala případy nebezpečně spěchajících šoférů

Nehledě na šrafování a plnou čáru vyrazil za tmy do protisměru, aby předjel kolonu aut. Ke smůle šoféra středního věku sedícího za volantem luxusního SUV v ní byli i policisté. Hlídka jej u Slavkova...

17. října 2025  12:55

Dva muži se vloupali do 115 aut po celé Moravě, uvnitř často nic nenašli

Dvojice mužů se podle brněnské policie vloupala do 115 vozů napříč Moravou. Oba skončili ve vazbě. Celková škoda je asi 750 tisíc korun. Sérii vloupání objasnili brněnští kriminalisté ze 4. oddělení...

17. října 2025  10:23

Z brněnského pokoje na světovou scénu. Můj vlastní styl je chaos, říká tanečník

Brněnský tanečník Jan „Lil H“ Ničovský letos ovládl české finále Red Bull Dance Your Style – soutěže, kde tanečníci improvizují na nečekané hudební mixy a o vítězi rozhoduje publikum. V půlce října...

17. října 2025  9:24

Basketbalistky KP Brno vyhrály v Evropském poháru v Dubrovníku o 39 bodů

Basketbalistky KP Brno zvítězily v druhém kole Evropského poháru v Dubrovníku nad domácí Ragusou 85:46 a připsaly si první výhru ve skupině. Po 18 bodech daly Lucie Svatoňová a Američanka Cameron...

16. října 2025  21:33

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

V krátké době zemřel další z exmajitelů Zbrojovky. Jeho podnikání pojí kauzy

V den, kdy se fotbalové i hokejové osobnosti a fanoušci na pohřbu loučili s někdejším majitelem fotbalové Zbrojovky Lubomírem Hrstkou, který ji v 90. letech postavil na nohy, přišlazpráva o úmrtí...

16. října 2025  15:17

Policejní ajťák pomáhal s prodejem steroidů, zopakoval soud původní verdikt

Odvolací soud původní rozsudek zrušil, ten krajský v Brně ale opět policejního IT specialistu R. Š. uznal vinným. Podle obžaloby se podílel na nelegálním prodeji steroidů, za nějž si už odpykává...

16. října 2025  14:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.