Nebezpečný manévr. Auto zkřížilo cestu tramvaji, uvnitř se zranila seniorka

  11:06
Nečekaný manévr šoféra bílé octavie, který začal v Brně těsně před tramvají odbočovat, sice nedopadl srážkou obou vozů. V tramvaji se ale kvůli jejímu prudkému brždění pádem zranila cestující seniorka. Policie zatím marně pátrá po řidiči, který seděl za volantem a tramvaj svým hazardním chováním ohrozil.

Řidič bílé octavie jel v Brně po Cejlu od ulice Tkalcovská. Když se blížil ke křižovatce s ulicí Radlas, zpomalil, jenže nepočkal na průjezd protijedoucí tramvaje, ale stočil volant vlevo a projel přes trať.

Křižovatka ulice Cejl a Radlas, do níž 4. prosince 2025 auto před tramvají prudce odbočilo.

Kdyby řidič soupravy jedoucí po kolejích včas nezačal prudce brzdit, do octavie by zcela jistě narazil.

Ačkoli se vozy nesrazily, měl tento manévr následky.

„Starší cestující v tramvaji se při náhlém zastavení zranila,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Podle záchranářů seniorka jedoucí ve voze spadla, takže ji na místě ošetřili. „K vyloučení vážnějších zranění jsme ji následně převezli do Fakultní nemocnice Brno,“ doplnila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

VIDEO: Řidič chtěl projet před tramvajemi, ukázala brněnskou nehodu kamera

Událost se stala 4. prosince kolem 16:30 v brněnské ulici Cejl. Policisté o ní nicméně informovali až nyní a žádají o pomoc veřejnost. „Pokud jste řidičem daného vozidla, nebo víte k němu jakékoliv informace, prosíme, obraťte se na tísňovou linku 158,“ dodal Vala.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

