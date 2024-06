„Poslední informace o jejím pohybu nasměrovaly policejní hlídky do oblasti mezi obcemi Vracov, Vacenovice, Ratíškovice a Bzenec,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Hledaná seniorka je 160 centimetrů vysoká, má krátké světlé vlasy a střední postavu. Mohla by se pohybovat na červeném kole a na sobě by mohla mít vínovou bundu. Policisté žádají všechny, kdo ženu viděli, aby to oznámili na linku 158.