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Desítky policistů a vrtulník hledají v Brně zmizelou ženu. Má výrazné červené brýle

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  11:14
Policie pátrá po pohřešované osmapadesátileté Jitce Blažkové z Brna, nepodala o sobě žádnou zprávu. Žena má podle policistů psychické potíže a mají obavy o její bezpečí. Od úterního večera po ní pátrají dvě desítky policistů a vrtulník s termovizí.

Policie vyhlásila pátrání po pohřešované Jitce B. (3. června 2026) | foto: policie ČR

Pokud někdo pohřešovanou ženu viděl nebo o ní má informace, má zavolat policejní linku 158.

Ženu postrádají její blízcí poté, co odešla z domova v brněnském Králově Poli a od té doby o sobě nedala vědět. Mobilní telefon u sebe nemá a je nekontaktní.

„Do pátrání se zapojily dvě desítky policistů, kteří prověřovali místa, ke kterým má žena blízký vztah. Zaměřili se zejména na lokality Malá Baba a Zamilovaný hájek v Brně. Do akce byl nasazen také vrtulník Letecké služby Policie ČR vybavený termovizí. Pátrání pokračovalo rovněž v centru Brna, na hlavním nádraží i v jeho okolí,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala. Ženu se zatím nepodařilo nalézt.

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Pohřešovaná je zdánlivého stáří kolem 60 let, vysoká přibližně 165 centimetrů a štíhlé postavy. Má kratší černé vlasy a nosí výrazné dioptrické brýle s červenými obroučkami. Naposledy byla oblečena do volnějších červených džínů nahrnutých u kotníků, bílé větrovky a bílého trička s krátkým rukávem.

„Vzhledem k tomu, že se žena nachází v psychické nepohodě, mohou být obavy o její bezpečí na místě. Policisté se proto obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc při pátrání,“ uvedl mluvčí.

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