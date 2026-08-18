Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Za zbití patnáctiletého chlapce zazněly omluvy. Dívka řekla i důvod útoku

Autor:
  14:11
Matce chlapce z Vyškova, kterého napadla skupinka výrostků letos v létě, se s omluvou ozvala dívka, která se rovněž bitky účastnila. Jak sdělila, je přítelkyní hlavního útočníka. Přiznala, že její partner, který se také omluvil, měl už v minulosti problémy se zákonem a dnes je ve výchovném ústavu pro mladistvé.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Hoch, jehož podle matky útočníci chtěli okrást a zároveň potrestat za znásilnění, které si však jeho expřítelkyně vymyslela, skončil po útoku v nemocnici na jednotce intenzivní péče.

Otřesným případem násilí se zabývají policisté, kteří už znají totožnost všech aktérů konfliktu. Případ vyšetřují jako výtržnictví.

Byly mezi nimi i děti mladší patnácti let včetně čtrnáctileté dívky, která se ozvala CNN Prima News, aby se veřejně omluvila. Sama se do surového konfliktu zapojila.

Mladiství v přesile bili pěstmi patnáctiletého chlapce, útok natáčeli na mobil

„I rodičům jsem se omluvila, ale omlouvám se i tady. Už se to nikdy víc nestane. My jsme sami zjistili, že ta jeho bývalá přítelkyně si to znásilnění vymyslela, takže vlastně jen kvůli tomu jsme měli všichni problém,“ řekla na kameru.

Hůř je na tom ovšem její o několik let starší přítel. „Je v pasťáku a má za sebou už nějaké bitky, ale sám říkal, že se do toho nechce zapojovat, protože má podmínku,“ uvedla jedna z útočnic.

Jenže svá slova porušil a byl oním hlavním agresorem. Stanici CNN Prima News poslal písemné vyjádření, kde se rovněž za své chování omlouvá. „Měl jsem mít rozum a nepřistoupit na to. Teď máme velký problém a ano, následky si poneseme,“ napsal.

11. srpna 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

V rybníku utonul známý cyklotremp Jan Vlasák. Procestoval padesát zemí

Cestovatel Jan Vlasák

Odpoledne se na Facebooku ještě pochlubil snímkem výborného švestkového štrůdlu a večer si šel zaplavat do rybníku Pod Kaplí v Moravských Knínicích. Domů se však už nevrátil, policisté jeho tělo...

Potok v Moravském krasu vyschl. Raci hynou, drobné rybky živoří v loužích

Potok v Moravském krasu prakticky vyschl, ve velkém hynou raci a ryby. (srpen...

Kdysi tu žily tisíce raků, teď v potoku Bílá voda protékající stejnojmennou přírodní rezervací v Moravském krasu nacházejí ochránci desítky mrtvých kusů. V potoce ubývá voda každý rok, letošní rok je...

Streetartista chodníkovými mozaikami vyzdobil Brno. O svolení radši nežádám, říká

Mozaiku s nápisem „Tancuj!“ vytvořili streetartisté v Brně také na třídě...

Když se objeví díra v chodníku, většina lidí ji obejde. Matěj Krajíček si nad ni sedne a začne ji vyplňovat střepy, dlaždičkami a sklíčky. V mnoha městech po něm zůstávají mozaiky, které baví...

Přehrada na Vysočině zachraňuje Brno, v posledních letech dodává stále více vody

Vírská přehrada je zdrojem pitné vody a od roku 1987 již neslouží k rekreaci....

Už více než sto let přivádí do Brna pitnou vodu dvojice vodovodů z prameniště u Březové nad Svitavou v Pardubickém kraji. Jenže poslední roky kvůli suchu a klesající hladině v tamních vrtech berou...

Pouze 16 dnů v roce. Hrad Hardegg u rakouských hranic výjimečně otevírá

Letos je hrad Hardegg v rakouském Podyjí otevřený pouze na 16 dnů v roce.

Jen na 16 dní v roce se letos otevírá veřejnosti hrad Hardegg nad údolím Dyje kousek za hranicemi s Rakouskem. Od 8. do 23. srpna nabízí návštěvníkům prohlídku historických prostor i příběh rodu...

Za zbití patnáctiletého chlapce zazněly omluvy. Dívka řekla i důvod útoku

Za brutální útok na patnáctiletého chlapce zazněla omluva

Matce chlapce z Vyškova, kterého napadla skupinka výrostků letos v létě, se s omluvou ozvala dívka, která se rovněž bitky účastnila. Jak sdělila, je přítelkyní hlavního útočníka. Přiznala, že její...

18. srpna 2026  14:11

Opilec vylezl do kabiny jeřábu, po policii házel lahve. Dolů ho dostala až zásahovka

Opilý muž vyšplhal na jeřáb a odmítal jej opustit. (18. srpna 2026)

Nečekaný jeřábník čekal dnes ráno na dělníky na stavbě v Brně. V kabině stroje seděl muž, který tam neměl co dělat. Vysoký jeřáb, na nějž se vyšplhal, navíc odmítal opustit a vydat se zase zpět dolů...

18. srpna 2026  10:14,  aktualizováno  12:03

Těžká životní zkouška v 80 letech. Požár vzal seniorům domov, pojistka škodu nepokryje

Požár bytu v Břeclavi připravil dvojici seniorů o domov.

V téměř 80 letech už člověk nepočítá s tím, že by musel budovat svůj domov od úplného začátku. Manželský pár z Břeclavi však do této situace uvrhl jediný ranní požár, když je posledního červnového...

18. srpna 2026  6:01

Takový prostor tady už auta nepotřebují. Cyklisté a MHD dostali vlastní pruh

V Brně na ulici Provazníkova mají více místa cyklisté a MHD na úkor aut....

S novinkou vyznačenou na silnici v Provazníkově ulici v brněnských Černých Polích se nyní sžívají Brňané. Místo dvou jízdních pruhů tam mají auta k dispozici jen jeden vlevo, do druhého vpravo...

17. srpna 2026  15:43

Měl být útočnou zbraní, ale odehrál jen sedm zápasů. Beauguel v Artisu končí

Jean David Beaugel při představení jeho příchodu do Artisu Brno.

Francouzský útočník Jean-David Beauguel po necelém roce končí v Artisu Brno. Bývalého krále střelců české ligy v angažmá limitovaly vleklé zdravotní problémy. Ještě v neděli trenér Roman Nádvorník...

17. srpna 2026  15:28

Oblíbené pojízdné stánky s kávou jsou zpět, změnu na první pohled ani nepoznáte

Z Kofi-Kofi je Kofíčko. pojízdná kavárna se vrátila do ulic Brna po dvou...

Někdejší Kofi-Kofi nahrazuje v Brně nová značka Kofíčko, za níž stojí místní podnikatelka Kateřina Beránková. První dva pojízdné stánky po dvouměsíční pauze najdou Brňané jako v minulosti v...

17. srpna 2026  13:39

Druhý soukromý dopravce míří s vlaky do Brna. Leo Express zajistí spojení s Prahou

Premium
Ilustrační snímek

Dosud mohli Brňané soupravy soukromého dopravce Leo Express založeného miliardářem Leošem Novotným vídat jen na cestách mimo svůj domov, v prosinci však nově zamíří z Prahy přímo do jihomoravské...

17. srpna 2026

Hrál po boku hvězd, teď chce zachránit Artis v lize. Tlak mám rád, hlásí Carlén

Adam Carlén stíhá Abdallaha Gninga,

Když se Adam Carlén v mládežnických výběrech Švédska potkával s Anthonym Elangou nebo Roonym Bardghjim, bylo podle něj už tehdy patrné, že mají před sebou velkou fotbalovou kariéru. První se prosadil...

17. srpna 2026  11:37

Potok v Moravském krasu vyschl. Raci hynou, drobné rybky živoří v loužích

Potok v Moravském krasu prakticky vyschl, ve velkém hynou raci a ryby. (srpen...

Kdysi tu žily tisíce raků, teď v potoku Bílá voda protékající stejnojmennou přírodní rezervací v Moravském krasu nacházejí ochránci desítky mrtvých kusů. V potoce ubývá voda každý rok, letošní rok je...

17. srpna 2026  8:51

Přehrada na Vysočině zachraňuje Brno, v posledních letech dodává stále více vody

Vírská přehrada je zdrojem pitné vody a od roku 1987 již neslouží k rekreaci....

Už více než sto let přivádí do Brna pitnou vodu dvojice vodovodů z prameniště u Březové nad Svitavou v Pardubickém kraji. Jenže poslední roky kvůli suchu a klesající hladině v tamních vrtech berou...

17. srpna 2026  5:13

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Byl to hrozně zvláštní zápas, komentoval Kohút utkání plné zásahů VAR

Michal Kohút se raduje z branky proti Artisu.

V Hradci Králové vydržel na hřišti 45 minut. Nyní proti Artisu Brno šedesát. A ještě k tomu už v osmé minutě vstřelil vítězný gól fotbalistů Baníku Ostrava. Záložník Michal Kohút je po vleklém...

16. srpna 2026  22:38

Baník - Artis 1:0, domácí výhru ubránili v deseti. Sudí odvolal tři góly a penaltu

Sestřih zápasu
Nákop Dominika Preislera.

Fotbalisté Ostravy ve 4. kole první ligy udolali Artis Brno 1:0. Jedinou branku dal v osmé minutě Michal Kohút. Baník dohrával od 74. minuty bez vyloučeného Vlasije Sinjavského, náskok ale udržel a...

16. srpna 2026  17:01,  aktualizováno  17:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.