V Břeclavi někdo u zastávky nastražil šňůru, chodkyně se o ni zranila

Žena po svém pádu, jehož následky si nevyžádaly odborné ošetření, v pondělí večer informovala strážníky, že se u autobusové točny na sídlišti Na Valtické nachází struna natažená na úrovni kotníků.

„Hlídka při bližším zkoumání zjistila, že se nejedná o strunu, ale o dosti pevnou šňůru. Ta byla někým pečlivě omotána kolem kmene stromu, odtud natažena k sloupu veřejného osvětlení a k autobusové zastávce,“ sdělila mluvčí břeclavské městské policie Lenka Rigó.

Strážníci nebezpečnou past odmotali a prověřují kamerové záznamy, zda na nich neodhalí toho, kdo šňůru natáhl.

Jedna z Břeclavanek si na sociální síti postěžovala, že se podobná nástraha ve městě objevila už loni v létě, kdy kvůli ní její dcera spadla z kola.

„Na Facebooku jsme si to přečetli taky, ale oficiálně nám nikdo nic nenahlásil. Pokud se někdo s něčím podobným setká, neměl by si to nechat pro sebe nebo to řešit na Facebooku, ale obrátit se na městskou policii,“ apeluje Rigó.