Kokain převážel z Nizozemska v nádržce ostřikovače. Pašerák si odsedí devět let

Šlo nejméně o šest kurýrních cest, při kterých přivezl do Česka podle spisu zhruba 1,2 kilogramu drogy. Slovák se k činu přiznal, rozporoval však množství drogy a hodnocení důkazů. Odvolací soud dnes žádal, aby případ vrátil na kraj.

Podle soudu je výše trestu na místě, poukázal na to, že sazba za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami v tomto případě činí osm až dvanáct let. Zmínil také přitěžující okolnosti. „Jednal jste s rozmyslem, ze ziskuchtivosti, dosáhl jste vyššího prospěchu a pokračoval jste v tomto jednání ve větším rozsahu a po delší dobu. V dalším jednání vám bylo zabráněno až policií. Ukládaný trest je na hranici dolní čtvrtiny sazby,“ uvedl dnes soudce.

Muž podle rozsudku dělal kurýra nejméně od roku 2021, kokain si sjednal s někým z Nizozemska. Z Eindhovenu ho poté převážel na území Česka až do února 2023, kdy ho s dodávkou 583 gramů kokainu zadrželi policisté po dlouhém sledování.

Podle spisu se jednalo nejméně o šest kurýrních cest, kokain pašoval ve speciálních kontejnerech umístěných do nádobky ostřikovače, kterou poté vyjímali pracovníci autoservisu. Kokain obžalovaný distribuoval v Brně mezi uživatele.

V souvislosti s tímto případem byli odsouzeni také čtyři muži - dva automechanici, kterým za pomoc předával část drogy, a dva dealeři drog. Slovák je kromě kurýrních cest souzen i za to, že kokain po Brně distribuoval také v letech 2015 až 2016.

Obžalovaný kritizoval hodnocení důkazů, kvůli údajnému procesnímu pochybení dnes žádal vrátit případ zpět na krajský soud, případně přidělit jinému senátu. Obhajoba poukazovala na to, že se i přes jejich snahu nepodařilo uzavřít dohodu o vině a trestu. Podle vrchního soudu však důvodem byly diametrálně jiné rozdíly při ukládání trestu z pohledu obžalovaného a žalobce; muž navrhoval pět let vězení, žalobce sedm let.

Soud dnes poukázal na to, že obžalovaný po svém zadržení odepřel výpověď. Mezitím byli vyslechnuti další obvinění, a podařilo se tak ustanovit celý skutkový děj. Slovák se rozhodl vypovídat až tři měsíce po svém zadržení.