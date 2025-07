Bodla jsem ho jen špičkou, hájila se obžalovaná. Mrtvého druha po činu převlékala

Na ubytovně v Novém Městě na Moravě spolu Jaroslava N. a její partner Jaroslav žili dvacet let. Jejich soužití údajně provázely hádky a spory, mimo jiné z důvodu, že se Jaroslava údajně stýkala s jiným mužem.

Loni v říjnu, během hromadné oslavy na ubytovně, vyvrcholily konflikty mezi nimi hádkou v kuchyni, během níž Jaroslava N. krájela maso. Svého druha, který jí údajně nadával a tahal ji za vlasy, dvakrát bodla nožem – jednou do hrudi a jednou do zad. Muž zraněním na místě podlehl.

„Souhlasím s tím, že jsem ho bodla. Ale bylo to proto, že jsem měla zatmění, vůbec jsem nevěděla, co dělám,“ tvrdila soudu žena. Zároveň tvrdila, že poté, co její přítel po dvojím bodnutí upadl do bezvědomí, se se známými z oslavy pokoušela o první pomoc.

Její kamarádka podle výpovědi volala sanitku, ona se zase podle svých slov snažila muže převléci. „Nestihla jsem to, přijela policie. Nechtěla jsem, aby byl ve špinavém oblečení. Ale krev na tričku neměl,“ dodala.

Proč muže raději převlékala a nevolala záchranku komentovala tím, že pomoc volal už někdo jiný.

Bodnutí přišla po společném pití

V den činu se podle její výpovědi slavilo a pilo, následovaly hádky. „Tahal mě za vlasy, křičel po mě. Bodla jsem ho jen špičkou nože, ani jsem neviděla krev nebo trhlinu v oblečení,“ popsala.

Soud její verzi neuvěřil. Důkazem byly bodné rány na mužově těle, hluboké nejméně 10 centimetrů, a to jak na hrudi, tak na zádech.

„Záměrně muže kuchyňským nožem dvakrát bodla, jednou do hrudi, čímž způsobila ránu hlubokou asi 17 centimetrů, a jednou do zad, kdy šlo o deseticentimetrovou ránu,“ vysvětlil státní zástupce Jan Adam.

Když přišel o práci, vše se zhoršilo

Obhájkyně odsouzené ženy požadovala, aby čin nebyl posuzován jako vražda. „Nebyl jasně prokázán úmysl, který je u vraždy nutný. Navíc je potřeba přihlédnout i k tomu, že byla obžalovaná ovlivněna domácím násilím,“ uvedla zástupkyně ženy.

Podle té se její vztahy s druhem zhoršily poté, co muž přišel o práci. Následovaly hádky a spory, často provázené násilím. „Neodešla jsem od něj, myslela jsem, že se situace zlepší,“ reagovala Jaroslava na dotaz soudu, proč s mužem zůstala.

K neklidu mezi ní a partnerem přitom přispíval i její vztah s jiným mužem. Za ním pravidelně dojížděla po hádkách s trvalým partnerem. „Jednou ke mně přijela, ale on si pro ni dojel. Oba jsme od něj schytali rány a on si ji pak odvezl zpět,“ prohlásil svědek a přítel obžalované.

Podle soudkyně Soni Nováčkové při stanovení výše trestu sehrála důležitou roli silná intenzita bodnutí nožem. Navíc se paní Jaroslava nevyjadřovala konstantně o první pomoci nebo časové souslednosti.

„Podle psychologických znaleckých posudků si navíc musela být vědoma toho, co činí,“ uvedla soudkyně.

O nemajetkové újmě, kterou žádají příbuzní mrtvého, rozhodne soud v občanskoprávním řízení.