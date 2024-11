Peníze mají jít na nápady Brňanů, část jich ukrajují politici pro své projekty

Nové hřiště, stromy v ulici, nebo lavičky? Sami obyvatelé Brna přicházejí s nápady, jak zlepšit prostředí ve svém okolí, vybírají z nich ty nejzajímavější a město pak vítězné projekty uvádí do praxe. To je princip takzvaného participativního rozpočtu. Jenže ani sedm let poté, co v Brně tato možnost funguje, z něj nevymizel nešvar, kdy se do role „obyčejného občana“ snaží skrýt také politici z vedení městských částí.