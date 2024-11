Rozdejme deodoranty, aby lidé v tramvajích nepáchli, navrhuje žena Brňanům

Brňané mohou po celý listopad vybírat v participativním rozpočtu ze 74 projektů, které navrhli sami občané. Ty vítězné pak město za své peníze uvede do praxe.

Nejčastěji se jedná o vybudování různých hřišť nebo parků, v nabídce jsou i ekologická opatření nebo návrhy z kulturní a sociální oblasti. Mezi nimi se vymyká projekt nazvaný Příjemné jízdy.

„Přispívá k lepšímu prostředí ve veřejné dopravě v Brně v letních měsících prostřednictvím podpory používání deodorantů a šíření osvěty o osobní hygieně. Rozdávání deodorantů zdarma aktivně podporuje kulturu péče a přispívá k celkovému komfortu a pohodlí cestujících,“ zmiňuje autorka Alena Drdlová veřejný přínos své iniciativy.

Její navržený rozpočet činí 3,8 milionu korun. Za tuto částku se mají mimo jiné vytisknout letáky informující občany o výhodách používání deodorantů ve veřejné dopravě a o vlivu osobní hygieny na pohodlí spolucestujících. Dále se má po Brně rozdat 20 tisíc deodorantů, jeden za 50 korun, a rovněž vyzkoušet klimatizace s příměsí.

Přestože tyto záměry působí bizarně až recesisticky, na rozdíl od jiných postoupily do finálního výběru. „U navržených projektů se posuzuje jejich proveditelnost, jinak je nijak nefiltrujeme, výběr záleží na lidech. S navrhovateli se snažíme komunikovat a případně je trochu nasměrovat, aby projekty splňovaly potřebné náležitosti a byly lépe proveditelné,“ přibližuje brněnský radní pro participativní rozpočet Petr Bořecký (KDU-ČSL). „V tomto konkrétním případě byla původní varianta ještě o něco ostřejší,“ podotýká.

Klimatizace s příměsí by byla první v Česku

Navržené projekty se musejí se svým rozpočtem vejít do 5 milionů korun. Jejich proveditelnost pak posuzují různé městské odbory nebo městské části, které některé iniciativy z různých důvodů vyřadily. Příjemné jízdy však „schválením“ ze strany Dopravního podniku města Brna (DPMB) prošly.

„Projekt jsme hodnotili čistě z hlediska technické proveditelnosti,“ vysvětluje mluvčí DPMB Hana Tomaštíková. „Stížnosti cestujících s touto tematikou neevidujeme, proto bychom takovou iniciativu sami nevyvíjeli,“ doplňuje k problematice potících se a páchnoucích cestujících.

Navržená klimatizace s příměsí zatím podle dopravního podniku neexistuje. „Byl by to pilotní projekt, zřejmě minimálně v rámci České republiky by to byla první zkušenost,“ říká Tomaštíková.

Brňané mohou v participativním rozpočtu rozdat celkem pět pozitivních a dva negativní hlasy. Právě ty záporné mají sloužit jako „brzda“ v případě různých úletů. Provedení se dočkají nejlépe hodnocené projekty, jejichž celková hodnota se vejde do přidělených 35 milionů korun.

