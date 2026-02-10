Švancara chtěl za Lužánkami fotbalové centrum, hřiště však bude jen jedno a jinde

Marek Osouch
  15:34
Tréninkové centrum pro mladé fotbalisty se čtyřmi hřišti i zázemím plánoval vybudovat bývalý ligový útočník Petr Švancara na chátrajícím stadionu za Lužánkami v Brně. Jeho plán dokonce získal podporu od lidí v participativním rozpočtu, kvůli špatnému stavu fotbalového stánku však městští radní tento projekt přehodnotili a výrazně seškrtali. A dosud zůstal jen na papíře.
Vizualizace plánované podoby tréninkového centra za Lužánkami.

Vizualizace plánované podoby tréninkového centra za Lužánkami.

Starý fotbalový stadion za Lužánkami hostil rozlučku Petra Švancary s kariérou....
Upravené hřiště za Lužánkami v době Švancarovy rozlučky s kariérou.
Vizualizace plánované podoby tréninkového centra za Lužánkami.
Starý fotbalový stadion za Lužánkami hostil rozlučku Petra Švancary s kariérou....
Švancara v roce 2020 tvrdil, že by čtveřici hřišť nevyužívali jen mladí fotbalisté z nejrůznějších brněnských klubů, ale trénovat by tam mohli i další sportovci. Vyžití by zde navíc našli i dospělí, kterým sliboval koncerty nebo festivaly.

„Pokud Brňané projekt nového tréninkového centra letos posvětí svými hlasy, realizaci už nebude stát nic v cestě a nové generace sportovních talentů se za Lužánkami budou moci prohánět už příští rok,“ hlásil web města v roce 2020. Jenže dosud nic nevzniklo.

Švancara uspěl se svým projektem, za Lužánky se přesune mládež

Švancara se už v roce 2023 naštval na vedení Brna, že mu do plánů takzvaně „hodilo vidle“. Politici totiž tehdy řekli, že se nic stavět nebude, protože je stadion ve špatném stavu a je nutné jej zbourat. Jeho stav byl přitom špatný už na samém počátku Švancarových plánů o tři roky dříve, kdy magistrát návrh akceptoval jako proveditelný a zařadil jej do hlasování.

Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky...

V něm fotbalista uspěl, což znamenalo pro magistrát i závazek dovést projekt v nějaké formě do zdárného konce. Švancara navzdory původním silným prohlášením nakonec na podmínky města přistoupil.

Jako nové místo pro Švancarovu vizi bylo určeno Fotbalové centrum v Brněnských Ivanovicích, kde se už dříve plánovala investice do rozšíření tamního areálu, jenže na ni nebyly peníze. Tímto přesunem z Lužánek se na ně tedy „našly“. „Bude zde vybudováno jedno další hřiště pro mládež s umělým povrchem,“ uvedla Klára Opálková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

ANALÝZA: Kolem osudu stadionu za Lužánkami brněnští politici falešně kličkují

Podle Tomáše Fialy, investičního ředitele městské společnosti Starez-sport, která areál v Ivanovicích provozuje, bylo seškrtání původního záměru na jedno hřiště rozhodnutím vedení Brna. Druhým dechem však dodává, že i tak nejspíš investice převýší původně plánovaný celkový rozpočet v hodnotě tří milionů korun.

„Do konce února bychom měli dostat finální dokumentaci pro provedení stavby, z níž se dozvíme i rozpočet. Následně počítáme s tím, že ještě letos bychom celý projekt zrealizovali,“ doplnil Fiala. K tomu by měly v areálu vzniknout ještě další dvě hřiště, ty už však budou hrazené z jiného balíku peněz.

Švancara na aktuální dotazy iDNES.cz dosud neodpověděl.

Eskalátory stále bez nadějných vyhlídek

Ani šestileté čekání v případě Švancarova projektu není v brněnském participativním rozpočtu rekordní. Loni bylo až po sedmi letech dokončeno hřiště pro parkour, fitness a další sporty v brněnských Tuřanech. Ani to však na „prvenství“ stačit nebude.

V roce 2019 uspěl v hlasování návrh na zřízení eskalátorů, které by vedly z podchodu pod hlavním nádražím na jednotlivá tramvajová nástupiště. Nejdřív magistrát plánoval, že se pojízdné schody stanou součástí modernizace podchodu, která i přes řadu slibů stále nezačala, loni pak nápad zahrnul do příprav na komplexní úpravu přednádražního prostoru. Dosud však není jasno, kdy začnou alespoň projekční práce. Výstavba eskalátorů je tak zcela v nedohlednu.

10. prosince 2025
Švancara chtěl za Lužánkami fotbalové centrum, hřiště však bude jen jedno a jinde

Vizualizace plánované podoby tréninkového centra za Lužánkami.

Tréninkové centrum pro mladé fotbalisty se čtyřmi hřišti i zázemím plánoval vybudovat bývalý ligový útočník Petr Švancara na chátrajícím stadionu za Lužánkami v Brně. Jeho plán dokonce získal podporu...

10. února 2026  15:34

Silnice plné kráterů. Je to nejhorší za poslední roky, líčí cestáři

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Letošní zima na silnicích tvrdě úřaduje. A ačkoliv ještě neskončila, je stav jihomoravských vozovek už teď horší než za celé zimní období v nedávné minulosti. Z běžných výtluků se stávají rovnou...

10. února 2026  12:25

V Brně likvidují zbylých 280 tun německého odpadu, denně má odjet jeden kamion

Z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích začala najatá firma odvážet...

Najatá firma začala v úterý z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích odvážet zbylou část odpadu zpět do Německa. Jde o více než 280 tun materiálu, který tam navezla německá firma Roth...

10. února 2026  11:18

Nová naděje pro kino Scala. Statiku zajistí Brno, sál bude připraven za dva roky

Brněnské univerzitní kino Scala funguje kvůli problémům se statikou budovy, v...

Provizorní sál na chodbě, živo zejména jen díky baru. V takové podobě teď kvůli narušené statice budovy funguje brněnské Univerzitní kino Scala. Už za dva roky by se však všichni příznivci mohli...

10. února 2026  5:16

OBRAZEM: Obří kyvadlo s 60 kilogramy krystalů. Návrhář Černý vystavuje v Brně

V Moravské galerii v Brně se koná nová výstava Flow State módního návrháře Jana...

Masivní třpytivé kyvadlo je výraznou součástí nové výstavy Flow State módního návrháře Jana Černého v Moravské galerii v Brně. Pomalu se houpe na šestnáctimetrovém závěsu až od stropu světlíku a...

9. února 2026  16:42

Brněnská zoo přišla o medvědici Kamčatku, její stav se dlouhodobě zhoršoval

Medvědice Kamčatka dožije v klidu v zázemí brněnské zoo. Dlouhodobě se potýká s...

V brněnské zoo zemřela medvědice Kamčatka. Vedení zahrady ji nechalo minulý týden nadobro uspat kvůli špatnému zdravotního stavu. Dlouhodobě se potýkala s problémy pohybového aparátu. Dožila se 33...

9. února 2026  14:40

Menšík koktal, zlobil a geniálně improvizoval. Byl neposedné dítě, líčí znalec

Premium
Kniha Davida Lišky Vladimír Menšík. Život, film, divadlo odhaluje nečekané...

Jeho jméno je synonymem pro televizní a filmovou zábavu. Pořady s hercem Vladimírem Menšíkem dodnes baví. I proto každá kniha o jeho životě vyvolá pozornost. Velkou zásluhou Davida Lišky, autora...

9. února 2026

Hledá se ztracená socha z vily Löw-Beer v Brně. Nálezce dostane milion

Vstupní hala vily se sochou od Antonia Tantardiniho. Snímek pochází asi z 20....

Potomci významného brněnského průmyslníka a filantropa Augusta Löw-Beera vypsali odměnu ve výši jednoho milionu korun za nalezení ztracené sochy, která zmizela z vily v ulici Hlinky 132 v Pisárkách....

9. února 2026  12:07

RECENZE: Stačí nostalgie Bolka Polívky jako omluva za řídké představení?

Bolek Polívka v inscenaci Anděl z lihu

Divadlo Bolka Polívky má na repertoáru další autorskou inscenaci svého principála nazvanou Anděl v lihu, která těží z Polívkových vzpomínek a historek. A kterým nejlépe rozumějí a také je patrně...

9. února 2026  8:36

Solární plány Brna zachraňují městské teplárny. Ztrátový podnik řeší, co dál

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (v popředí) a její náměstek René Černý...

Zaplnit střechy městských budov solárními panely dostala za úkol už před čtyřmi roky k tomuto účelu založená nová městská firma Sako Brno Solar. Jenže plán se jí příliš nedaří, má dluhy, rozjeté...

9. února 2026  6:16

Brno - Ostrava 2:0. KP se pomstilo za pohárové finále, Žabiny naplnily roli

Eliška Žílová z KP Brno u míče v zápase s SBŠ Ostrava

Basketbalistky KP Brno porazily v 17. ligovém kole SBŠ Ostrava 84:70 a po týdnu oplatily soupeři porážku z finále Českého poháru (81:87). V nejvyšší domácí soutěži se staly teprve druhým týmem po...

8. února 2026  14:22,  aktualizováno  20:51

