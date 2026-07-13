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Barokní kašna jako párty bazén. V Brně dováděly desítky lidí, strážníci nezasahovali

Jiří Černý
  14:41
Desítky mladých lidí proměnily v sobotu večer barokní kašnu Parnas na brněnském Zelném trhu v improvizovaný bazén. Během akce Karaoke na náměstí, kterou pořádala skupina Game of Life, se účastníci koupali přímo v historické památce, tančili a zpívali. Městská policie se incidentem nezabývala, kašna není nijak poškozená. „Klukovina je dobrý termín,“ řekl k incidentu organizátor Vojtěch Toman.

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Život je hra, hlásá pozvánka na akce vedené Vojtěchem Tomanem pod názvem Game of Life či Game of Yolo. Hra se však v sobotu při další spontánní akci v centru Brna zvrhla, když tančící účastníci z karaoke udělali párty u bazénu, respektive u kašny.

V kašně z roku 1695 v jednu chvíli dovádělo přibližně čtyřicet lidí. Další stovky účastníků přihlížely z okolí, natáčely si dění na mobilní telefony a povzbuzovaly koupající se.

Městská policie na místě nezasahovala. „Podle informací městské části, která měla na Zelném trhu svého pověřeného pracovníka, trval tanec v kašně jen velice krátce, během části poslední písničky. Sám organizátor účastníky pobídl, aby prostor kašny opustili. Nikdo nám tedy vstup do ní ani nestihl oznámit,“ vysvětlil mluvčí brněnských strážníku Jakub Ghanem.

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Kašna Parnas je přitom kulturní památkou. Brněnská radnice předloni dokončila její opravu, která vyšla na více než 2,4 milionu korun. Kontrola kašny však ukázala, že si křepčící zpěváci počínali alespoň ohleduplně.

„Akce byla organizátory předem nahlášena. Několik účastníků na závěr události spontánně vstoupilo do kašny, což nemělo být součástí programu. Dnes ráno jsme kašnu odborně zkontrolovali, je v pořádku a v provozu,“ ubezpečil mluvčí městské části Brno-střed Michal Šťastný. Dodal však, že vstup do Parnasu rozhodně není vhodný.

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Letos bude také během Vánoc nasvícená kašna Parnas na Zelném trhu v Brně.
Kašna Parnas
Kašna Parnas
13 fotografií

„Jde o památku, kterou je nutné chránit už z principu a v zájmu péče o společné kulturní dědictví. Případné poškození může vést k postihu za přestupek nebo i trestný čin podle výše škody,“ upozornil Ghanem.

Organizátor akce Toman přiznal, že i on sám se nechal strhnout atmosférou a do kašny skočil společně s ostatními. „Brno bylo závěrečnou zastávkou naší karaoke tour. Na konci jsme dostali možnost přidat ještě jednu písničku a právě během ní lidé včetně mě spontánně vběhli do kašny,“ popsal.

Potvrdil, že rozhodně nešlo o plánovanou součást programu. „Byla to spontánní klukovina, to je asi dobrý termín. Věřím, že jsme nic nepoškodili. Když se na začátku někdo snažil lézt po kašně, okamžitě jsme ho zastavili. Přesto chápu, že vstup do historické památky nebyl vhodný,“ řekl Toman.

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Připustil také, že za své rozhodnutí nese odpovědnost. „Moje známá vlastnost je, že se snadno nechám strhnout okamžikem. Spontánnost je něco, co se na našich akcích snažím podporovat, ale zároveň chápu, že se tady dostala do střetu s respektem k historické památce. Pokud z toho vyplynou nějaké následky, jsem připraven je přijmout,“ dodal.

Městská část se však nechává slyšet, že kromě doporučení jiného místa žádný postih nechystá. „Organizátorům jsme s ohledem na nevhodné počínání některých účastníků doporučili, aby při pořádání příštích akcí volili jiná veřejná prostranství,“ doplnil Šťastný.

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