Pokutu pár tisíc korun za parkování hnal právník až k soudu. Neuspěl

Ve sporu jde o dvoutisícovou pokutu a uhrazení jednoho tisíce korun jako nákladů řízení za to, že právník loni na podzim zastavil se svým autem v Orlí ulici v historickém centru Brna a po pár dnech opět na Zelném trhu. V obou případech na jeho auto narazili strážníci, nafotili jej a na kolo umístili botičku.

Právník se ale nechtěl smířit s takovým potrestáním v rámci správního řízení ze strany brněnského magistrátu. Nejdříve se odvolal k nadřízenému orgánu na krajském úřadu. Když ani tam neuspěl, podal žalobu. Musel přitom uhradit soudní poplatek tři tisíce korun, tedy stejnou sumu jako za vyměřený přestupek.

V podané žalobě mimo jiné argumentoval tím, že má povolení k vjezdu do historického centra, protože ve středu města bydlí. „Smysl a účel povolení, ostatně jako i účel a smysl zákona spočívá v tom, aby jako osoba bydlící v dané lokalitě mohl plně využívat svá práva k dané nemovitosti. Představa, že může vjet do pěší zóny k místu svého bydliště, ale bez pomoci další osoby již nesmí opustit vozidlo, odporuje smyslu toho, proč vůbec vjezd do pěší zóny má,“ stojí v právníkově argumentaci.

Podle něj není z ničeho zřejmé, jak dlouho na místě s autem setrval. Neopomněl ani dodat, že tam zastavil „jen na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení a vystoupení“ a že navíc na palubní desce nechal na sebe kontaktní údaje, že se nachází v blízkosti.

Údajně jen zastavil, botičku měl ale hodiny

Městská policie se ale podle zveřejněného rozhodnutí soudu na úřední desce, v obou případech u vozu několik minut zdržela a pořizovala fotodokumentaci, jak vozidlo stojí mimo parkoviště. Nikdo se kolem auta v danou chvíli nenacházel.

„U prvního přestupku dne 24. 10. 2023 strážníci nafotili vozidlo v intervalu od 20:41 hod. do 20:59 hod. a u druhého přestupku dne 5. 11. 2023 v intervalu od 07:00 hod. do 07:04 hod. Ani v jednom případě se k němu žalobce nevrátil, z čehož lze dovozovat, že tam parkoval vždy delší dobu,“ píše se v rozhodnutí.

Soud sice uznal, že v druhém případě, kdy šlo o stání na Zelném trhu, je doba čtyř minut poměrně krátká, připomněl však, že to není jediné provinění Hlaváčka. „Zjevně má dlouhodobě ve zvyku stávat na daném místě,“ poznamenal soud. Navíc kvůli odstranění botičky volal strážníkům až po několika hodinách po jejím nasazení.

Žalobu kvůli pokutě podal už v minulosti

Podle soudu je zvyk zřejmý i z toho, že šofér nedokázal jasně říct, proč na daných místech stál. Jen obecně tvrdil, že „někdy vyzvedával kočku a odvezl ji k veterináři a zpět, jindy pomáhal s nákupem svojí nemocné mamince“.

Svá tvrzení ani nijak nedoložil. Namítal, že kvůli vysokému počtu přestupků si nemůže přesně pamatovat důvod toho kterého stání. „To podporuje závěry správního orgánu i zdejšího soudu, že pravidelně stával na místech mimo vyhrazené parkoviště,“ píše ve spisu.

V tom kontextu se odkázal i na rozhodnutí soudu z letošního září, kdy se zabýval totožnou věcí kvůli pokutám za šest přestupků za parkování v pěší zóně na Zelném trhu. Soud žalobu zamítl, právník ale proti tomuto rozhodnutí podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten zatím nerozhodl. Tímto způsobem se může Hlaváček bránit i proti aktuálnímu rozhodnutí.