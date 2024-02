Z centra Znojma mizí obchody a restaurace. Pomoct mají lepší ceny pro auta

„To bylo pro většinu prostě příliš mnoho,“ míní místostarostka Petra Svedíková Vávrová (SPD). Pro srovnání, lidé s trvalým bydlištěm hradí jen padesátikorunu měsíčně.

„Na živnostníky a drobné podnikatele začínají doléhat dopady konsolidačního balíčku a pro některé je významná každá koruna. A zde se bavíme o ušetřených šesti tisících ročně. Je to jedna z mála věcí, kterou může město ovlivnit, a v tomto směru se jednalo o nejčastější požadavek. Dalším, kterému jsme vyhověli, pak bylo například zachování bezplatných zahrádek u gastronomických zařízení,“ doplňuje.

Novinku vítá například podnikatelka Dana Kostková. „V dnešní době krize a vyšší sazby DPH na pivo nebo kávu vítám každou pomoc a úlevu. Opravdu to není jednoduché,“ líčí.

Podnikatelé tedy za auto nově zaplatí pětistovku, je tu ale jedno „ale“. Za druhý a každý další vůz vydají více, konkrétně dva tisíce. I toto řešení si ale navrhli sami živnostníci na grémiu. „Zabrání se tak nežádoucímu přetížení parkovacích míst v centru. Věřím, že podnikatelé tuto pomoc uvítají, a pokud možno se zabrání zavírání obchůdků v centru Znojma, což v konečném důsledku škodí nám všem,“ míní Svedíková Vávrová.

Zavírání obchodů a rušení živností je nejen podle ní jednoznačný a obrovský problém obecně, natož ve Znojmě se značným přesahem na turismus. „Jsme oblíbenou turistickou destinací a vyprázdněné centrum bez zboží a služeb by bylo rozhodně krokem špatným směrem, mírně řečeno. Vedení města si to uvědomuje a přizpůsobuje tomu svou politiku,“ upozorňuje místostarostka.

V tomto ohledu je ale Patrik Zelený, který dříve provozoval obchod s kosmetikou, skeptický. „Co je to za podnikatele, který nemá tisíc korun na parkování. Místním obchodům to moc nepomůže. Spíš je problém v kupní síle místních a taky pohodlnosti. Kdo dnes chce obíhat pět různých obchodů, když si zajede do nákupní zóny nebo supermarketu, kde má všechno, případně to objedná online,“ zamýšlí se.

Coworkingové i vědecké a výzkumné centrum

Na zmíněné grémium byla přizvána i agentura CzechInvest, jež přínosy vidí. „Jsme rádi, že se město snaží vytvářet podmínky pro podnikatele. Díky jeho iniciativě se mohou seznámit s možnostmi podpory a dozvědět se o těch, které lze využít pro jejich byznys,“ hodnotí setkání Lucie Svobodová, která zastupuje dopravní společnost zabývající se železniční přepravou.

Vedla se i debata o podnikatelském inkubátoru a coworkingovém centru, které ve Znojmě citelně chybí. A právě CzechInvest by se zřízením mohl pomoct. Vedle toho došlo i na téma rozvoje spolupráce mezi firmami a školami. „Dohodli jsme se, že spolu s agenturou a krajem oslovíme místní střední školy a budeme pomáhat s jejich dalším propojováním s místními firmami,“ uvedla Svedíková Vávrová.

Ta také avizovala, že na jaře odstartuje série seminářů CzechInvest, které budou zaměřené na podporu a rozvoj podnikání v regionu. Řeší se také pomoc a mentoring při budování firmy, ale také různé dotace.

A co potenciální záměr vybudovat ve Znojmě vědecké a výzkumné centrum? „To je samozřejmě dlouhodobější vize, nicméně shodli jsme se, že na ní budeme postupně pracovat. CzechInvest má know-how i dotační programy zaměřené právě na podporu vědy a výzkumu, zejména pokud jsou do výzkumných projektů vedle vysokých škol a vědeckých pracovišť zapojené také firmy,“ poznamenala Svedíková Vávrová s tím, že by taková novinka přitáhla do regionu další investice a celkově by to znamenalo posun dopředu.

Platforma podnikatelského grémia funguje od začátku loňského roku. Témata si přitom volí sami jeho účastníci. Záleží, co je pro ně v současné chvíli zásadní, a podle toho se chystá další setkání.