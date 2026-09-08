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Místa citelně chybí, přesto parkovací dům odmítli. Chtějí zeleň a klid

Oldřich Haluza
  6:47
Střecha objektu byla koncipována jako pobytová, včetně dětského hřiště,...

Střecha objektu byla koncipována jako pobytová, včetně dětského hřiště, sportoviště a parku. | foto: Arpik Ostrava

Pozemek, kde měl v Černých Polích vyrůst parkovací dům. Místní ho odmítli.
Pozemek, kde měl v Černých Polích vyrůst parkovací dům. Místní ho odmítli.
Pozemek, kde měl v Černých Polích vyrůst parkovací dům. Místní ho odmítli.
Pozemek, kde měl v Černých Polích vyrůst parkovací dům. Místní ho odmítli.
17 fotografií
Těžkosti s parkováním často zažívají obyvatelé sídliště v brněnských Černých Polích. V husté zástavbě panelových domů musejí volné stání složitě hledat, což jim zabírá dlouhé minuty. Opakovaně se proto obracejí na radnici Brna-sever, aby nedostatek míst pro auta řešila.

Ta spolu s magistrátem jako východisko z dlouhodobého problému navrhla parkovací dům, který může vyrůst na zelené ploše uprostřed sídliště v Bieblově ulici.

Objekt by nabídl 197 míst. Vzhledem k tomu, že je však zároveň nutné zrušit dvě menší parkoviště a několik dalších stání v bezprostředním okolí, činil by čistý přírůstek přibližně 150 míst. Parkovací dům by zabral travnatou plochu ve středu sídliště a vyžádal by si i pokácení několika vzrostlých stromů.

Střecha objektu byla koncipována jako pobytová, včetně dětského hřiště, sportoviště a parku.
Pozemek, kde měl v Černých Polích vyrůst parkovací dům. Místní ho odmítli.
Pozemek, kde měl v Černých Polích vyrůst parkovací dům. Místní ho odmítli.
Pozemek, kde měl v Černých Polích vyrůst parkovací dům. Místní ho odmítli.
17 fotografií

Naproti je navíc mateřská škola a na opačné straně pivnice. Do prostoru by bylo nutné vjet mezi panelovými domy, objekt by se totiž nenacházel na hlavní ulici, ale v klidném prostředí mezi budovami.

Lokalitu jako vhodnou ke stavbě vyhodnotila po prověřování území studie vypracovaná magistrátem. „Kácelo by se v minimální možné míře. Navíc výsadba další zeleně je součástí projektu,“ ujistila Klára Opálková z magistrátu.

Hřiště i gril na střeše

Samotný parkovací dům má tři patra s tím, že nejnižší je částečně zapuštěné do země a nejvyšší poslouží pro auta jen částečně.

„V rámci snahy minimalizovat negativní dopady případné výstavby na okolí byla výška navržena jako minimální možná s ohledem na ekonomickou stránku. Střecha objektu je koncipována jako pobytová, včetně dětského hřiště, sportoviště a parku, navíc s možností umístění dalších prvků, jako jsou veřejný grillpoint nebo vodní dílo, které by přinesly další přidanou hodnotu pro obyvatele žijící v jeho blízkosti,“ poznamenal místostarosta Brna-sever pro dopravu Martin Basel (ODS).

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Objekt má sloužit jako čistě rezidenční parkovací dům, tedy k parkování by jej využívali výhradně lidé bydlící v okolí. To v případě jiných podobných veřejných staveb v Brně není vůbec zvykem.

Nicméně umístění parkovacího domu v Bieblově na zelenou plochu se části místních nelíbí. Spolek Blekfílďátka dokonce sepsal petici, v níž vyjádřil svůj nesouhlas a vyzval radnici k přehodnocení záměru.

„Dotčená travnatá plocha představuje jeden z posledních větších zelených prostorů uvnitř sídliště. Je každodenně využívána k volnočasovým aktivitám obyvatel, nachází se v těsné blízkosti dětského hřiště a mateřské školy a během letních měsíců významně přispívá k ochlazování okolí. Mnozí zdejší obyvatelé naopak dlouhodobě podporují myšlenku vybudování plnohodnotného parku v této lokalitě,“ zdůvodnila v petici zástupkyně spolku Eva Kreysová.

Místní si více váží zeleně a klidu

Radnice, vědoma si kontroverzního umístění domu, proto uspořádala mezi lidmi žijícími v okolních panelácích minulý měsíc závaznou anketu. Svůj názor mohlo při hlasování vyjádřit dohromady 1 566 obyvatel, které stavba může negativně ovlivnit a po dokončení by se na ni mnozí z nich dívali z oken. Výsledek hlasování – 278 hlasů proti projektu a 143 pro.

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Politici se hodlají tímto výsledkem řídit, na magistrát proto zašlou negativní stanovisko k záměru. Očekávají, že se jím vedení města bude řídit a nepůjde proti vůli městské části a Brňanů.

„Na tomhle případě je dobře vidět, že spousta lidí by chtěla nová parkovací místa, ale když se myšlenka přesune z abstraktní roviny a stání se konkrétně navrhnou, takže si lze udělat přesnou představu, jak to bude vypadat, tak už jsou proti. Zhmotní se jim negativa, která by si stavba vyžádala,“ prohlásil Basel s tím, že se ukázalo, že místní si více váží zeleně a klidu a nechtějí je obětovat na úkor snadnějšího zaparkování.

Prověřované lokality na území Brna-sever

  • Halasovo náměstí vedle prodejny Albert a naproti bazénu s kapacitou 280 parkovacích míst
  • Tomkovo náměstí vedle estakády v místě zbourané dělnické kolonie s kapacitou 324 míst
  • roh Provazníkovy a Kotěrovy ulice na místě dnešního parkoviště s kapacitou 247 parkovacích míst
  • Křižíkova ulice na místě dnešního parkoviště „u tunýlku“ s kapacitou 447 míst
  • Bieblova ulice před budovou školky s kapacitou 197 míst

Zdroj: Magistrát města Brna

Odmítnutí parkovacího domu na zelené ploše spolek Blekfílďátka uvítal. „Je to dobrá zpráva, každopádně výsledek mě vůbec nepřekvapil. Bavila jsem se o záměru se sousedy. Umístění uprostřed sídliště na zelené louce naproti školce je nešťastné. Navíc tam vede jen úzká silnice. Musela by se zrušit spousta stávajících míst. Poměr cena versus výkon by byl neefektivní,“ uvedla Kreysová, která v anketě sama hlasovala, protože bydlí v jednom z přilehlých domů.

Zdůraznila přitom, že spolek není proti výstavbě parkovacího domu obecně, ale vadí mu jen tato konkrétní lokalita. Pro umístění objektu navrhuje dvě jiné vzdálené jen pár stovek metrů. Jedna je na městském pozemku s budovou tepláren na konci Bieblovy u tramvajové zastávky a druhá na místě garážového dvora ve Fügnerově rovněž u tramvajového nástupiště, kde se nachází plocha města a garáže v soukromém vlastnictví.

Podle Basela obě lokality magistrát prověřoval zároveň s variantou odmítnutou v anketě. „Městem byly z důvodu majetkoprávních, dispozičních, legislativních a technických překážek vyhodnoceny coby jednoznačně nevhodné. Jako jediná proveditelná varianta se tak ukázalo právě umístění před školkou,“ zdůraznil místostarosta.

Vytvoření nových stání v oblasti podle Basela není možné bez záboru zeleně, a to ani v řádu jednotek míst. Na její úkor přitom radnice postupovat nehodlá.

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