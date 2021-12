Parkovací domy v Brně rostou hlavně na papíře, jejich budování se zdržuje

Brno se přesto rozhodlo, že do hry vpustí tři nové projekty – parkovací dům v Líšni, v Novém Lískovci a na Lesné.

„Obecně je největší problém s nedostatkem parkovacích míst především v centru města. Měly by jej kompenzovat právě parkovací domy, které jsou zde z velké části umístěny,“ naznačila mluvčí magistrátu Anna Dudková.

Ty ale zapeklitou situaci řeší jen částečně. Jsou totiž zpoplatněny a valnou většinu stání zdarma vytlačily modré zóny. „Řekl bych, že tam, kde se musí platit, je pro auta vždy prostoru dost,“ glosoval brněnský řidič Ivo Müller.

V Líšni, kde řeší extrémní nedostatek míst, teď chystají nízkonákladový parkovací dům pro dvě stovky aut za zhruba 39 milionů korun. „Náš původní odhad se pohyboval okolo 26 milionů. S růstem cen, kterému v dnešní době čelíme, se ale dá počítat, že částka bude vyšší,“ podotkl místostarosta městské části Martin Příborský (ODS).

Ve spodním patře domu najdou místa na parkování rezidenti, horní zatím zůstane všem, dokud se také v Líšni nezavedou modré zóny. Kvůli úsporám plánují dvoupodlažní budovu udělat co nejjednodušeji, z betonových skeletů na jednom ze stávajících parkovišť. Stavět chtějí už v příštím roce.

Parkovací domy řeší problém jen z části

Východisko špatné situace v podobě třípatrového parkovacího domu s 200 místy je na obzoru i pro řidiče v Novém Lískovci. I zde se částka kvůli zdražování vyšvihla z původních 73 na 90 milionů. Sumu ze čtyř pětin pokryje Brno, zbytek zaplatí městská část, stejně jako v Líšni.

„Stavba nám vyřeší problematickou situaci v ulicích Oblá a Svážná, které jsou momentálně nejvíce zahlcené,“ uvedl místostarosta Nového Lískovce Petr Punčochář (ODS).

Poslední na seznamu nově vznikajících parkovacích domů bude ten na Halasově náměstí. Podle náměstka brněnské primátorky Petra Hladíka (KDU-ČSL) se zvažují hned dvě lokality. Parkoviště vyroste pod stávající poliklinikou, nebo na místě bývalé výměníkové stanice.

„Jaká bude kapacita, zatím není zcela jasné, uvidíme podle sítí. Mluvíme ale v řádu dvou až tří stovek míst,“ informoval Hladík s tím, že po vyřešení konfliktní situace právě s inženýrskými sítěmi město přejde do fáze projektové dokumentace.

Že ani parkovací domy nejsou samospásné a rozhodně nevykryjí celý problém komplexně, ví i Punčochář. „Nechali jsme si udělat studii a zjistilo se, že na vyřešení parkování v celém Novém Lískovci bychom potřebovali 490 milionů,“ uvedl.

Peníze se vrací do dopravy

Každopádně miliony na výstavbu nových domů půjdou z velké části z kapes rezidentů. Přesněji z Fondu mobility, který politici založili právě s cílem finančně podporovat projekty týkající se brněnské dopravy. Peníze do něj putují hlavně ze zpoplatněného parkování v Brně.

A město z něj kromě nových zastřešených prostor chce dodělat i jiné menší parkovací kapacity. Na asi čtyři stovky míst půjde z fondu 87 milionů. „Jde o parkování v ulicích Purkyňova, Labská, Kyjevská, Gabriely Preissové, Řezáčova, Veslařská a u hotelu Voroněž,“ vyjmenoval brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Dělníci upraví i části cyklostezky ve Veslařské, vnitroblok na Bakalově nábřeží a v Černovicích vznikne nové dopravní hřiště pro děti. I tyto projekty chce město dokončit v příštím roce.

Brno se sice pouští do plánování dalších parkovacích kapacit, dotáhnout stavby do konce už je ovšem větší oříšek. Ještě v červnu, když River Park u justičního paláce nově nabídl Brňanům 110 míst pro auta, to vypadalo, že se do konce roku začne stavět na dvou dalších místech. Ani v ulici Skořepka, ani v Šumavské se ale zatím nic neděje.

„V případě parkovacího domu na Skořepce momentálně řešíme společné územní a stavební povolení, na přelomu roku bychom ho už konečně měli získat,“ osvětlil současnou situaci Kratochvíl. S parkováním v Šumavské je tomu podobně. Kratochvíl ale pevně věří, že by se stavba, ke které je ještě potřeba získat povolení, mohla dát do pohybu příští rok na jaře.

Park and ride? Zatím jen tři

„Vedlejším“ cílem výstavby nových parkovacích domů je kromě poskytnutí dalších stání pro auta také odlehčit nejvytíženějším parkovištím v centru města. O to se pokouší zejména takzvané park and ride plochy. V Brně však řidiči najdou zatím jen tři – u Ústředního hřbitova, areálu Zetoru a od léta v již zmiňovaném River Parku.

Ačkoli jsou navrženy tak, aby na nich řidiči odstavili svá auta a pokračovali do centra veřejnou dopravou, podle magistrátu je lidé tímto způsobem využívají minimálně.

Cena je přitom výrazně nižší než u parkovacích domů v centru. Dvanáct hodin u Ústředního hřbitova vyjde na dvacet korun, což je o deset korun míň, než stojí jedna hodina parkování u Janáčkova divadla.

Využití se pro ně ale přece jen najde, třeba nejnovější park and ride se osvědčil při akcích v nedaleké sportovní hale Rondo. Například při koncertu Marka Ztraceného letos v září byla kapacita River Parku využita na maximum.